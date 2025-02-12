Экскурсии в России смогут проводить только аттестованные гиды

Процедура для экскурсоводов обязательная, за нарушение грозит штраф, но его размер пока не определен

С 1 марта гидам положено иметь при себе аттестат. Фото: Максим Платонов

С 1 марта 2025 года в России станет обязательной аттестация гидов — они смогут вести экскурсии только после прохождения этой процедуры и получения соответствующего удостоверения. Экскурсоводам без документа грозит штраф, но его размер пока не определен. Значительная часть гидов уже давно озаботилась получением документов, запрос на курсы вырос. При этом остается открытым вопросом, смогут ли разово проводить такие прогулки профессиональные историки и культурологи.

Вольница закончилась?

Изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» вступили в силу еще 1 июля 2022 года: оказание услуг экскурсовода (гида) и гида-переводчика осуществляется в очной форме на основании договора. Заключить его можно после того, как исполнителя включат в единый федеральный реестр. Однако экскурсоводам дали отсрочку, и все это время аттестации у них не требовали. Теперь же гидам, сведения о которых отсутствуют в реестре, можно рассказывать группам о любимом городе только до 1 марта 2025 года.

О том, что период вольницы закончился, говорят письма, которые гидам начали отправлять сайты-агрегаторы. В России аттестовано более 10 тысяч экскурсоводов и гидов-переводчиков, в Татарстане — 440. Чтобы попасть в их число, нужно пройти обучение. Процесс подробно описан на сайте Госкомитета РТ по туризму, предлагается пять вариантов учебы.

Первый — это «Школа экскурсоводов» Музея-заповедника «Казанский Кремль» совместно с Поволжским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма. Здесь две программы — «Методика подготовки и проведения пешеходной экскурсии» (на примере Казанского кремля) — после этого гид получает аккредитацию и может водить группы внутри крепости. После можно пройти программу «Методика подготовки и проведения автобусной обзорной экскурсии». Оба курса длятся 2,5–3 месяца, с вечерними занятиями. Как сообщили в музее, сейчас регистрацию прошли 68 человек, но обычно на обучение остается половина группы.

Четыре месяца надо учиться на курсах повышения квалификации по программе «Экскурсовод» в Центре развития компетенции UNIVERSUM+ИИМОИиВ КФУ. Здесь также — Кремль, автобусная экскурсия по городам и Республике Татарстан. Курс повышения квалификации «Гид-экскурсовод» есть в Казанском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, причем обучаться можно было раньше и бесплатно — по нацпроекту «Демография». Сроки — 1,5–2 месяца, причем очно/заочно. Еще один вариант — Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (также с применением дистанционных технологий, 4 месяца) и в частном «ФестКом» (7 месяцев, с перерывом на летние и зимние каникулы).

На некоторые территории и раньше нельзя было попасть просто так. К примеру, в Свияжск нужна аккредитация. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Тесты и устный экзамен

Для того чтобы подать заявку на прохождение аттестации, дополнительного образования недостаточно — у потенциального гида уже должно быть любое среднее профессиональное или высшее образование. Зарегистрироваться на экзамен можно через «Госуслуги», но при подаче заявления в Госкомитет по туризму не формируется платежка в 2000 рублей, поэтому рекомендуется платить через реквизиты на сайте ведомства либо обратившись в 3-й кабинет на ул. Максима Горького, 19.

В Москве аттестацию можно пройти онлайн, у нас все проходит очно в присутствии комиссии. Первая часть — двухчасовое тестирование, ответы на вопросы типа «Продолжите определение «Портфель экскурсовода — это...» или «Где в Казани во время чемпионата мира по плаванью были поставлены мировые рекорды в заплывах на 100 и 1500 м?». Люди со стажем гида в три года эту часть пропускают. Нужно ответить минимум на 23 из 30 вопросов.

Вторая часть — устная: соискатель тянет билет с темой и рассказывает по ней экскурсионный материал.

Вместо документов о специальном образовании можно предоставить справку о пятилетнем стаже. Это либо копии договоров, трудовых книжек; сведения о регистрации соискателя в качестве индивидуального предпринимателя с осуществлением экономической деятельности 79.11, 79.12 и (или) 79.90. А также, что любопытно, «сведения о постановке соискателя на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход с приложением копий чеков, сформированных при произведении расчетов при оказании услуг в качестве экскурсовода (гида) или гида-переводчика». Водишь экскурсии как самозанятый и платишь налоги? Тебе на пользу.



Аттестацию надо проходить раз в пять лет.

Проверка знаний экскурсоводов, безусловно, нужна, но в таком ли виде, рассуждает Энже Дусаева, автор многих казанских экскурсий в рамках проекта «Мир татарской женщины».



— Я, например, профессиональный историк, культуролог, режиссер, куратор, продюсер культурных событий в Татарстане, не считаю целесообразным сейчас сдавать аттестацию, поскольку подготовка к ней и сдача экзамена не показательны и никак мне лично не помогут создавать новые маршруты, продукты для региона, — говорит Дусаева, сравнивая аттестацию с экзаменами в ГАИ — есть ли там уверенность, что в итоге мы получим хорошего специалиста?

— Мне непонятно, что случится, если мы не вспомним протяженность конкретной улицы или в моменте ошибемся с конкретным годом (я, как историк, осознаю всю ответственность момента), но скажем, как влияет появление татарского театра на формирование татарской и локальной идентичности и в этом контексте о приоритетах строительства нового здания театра Камала. Уверена, что в любой подаче материала важна концептуализация, основа, на которую можно нанизывать множество фактов, профессионал может их освежить в моменте.

На Баумана за нелегальными гидами будет проще следить. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как будут следить за гидами?

— Я не смогла сдать несколько раз, сейчас снова готовлюсь, надеюсь, пройти, — говорит один из казанских гидов. — Устроено это так. Есть тестовая часть, есть практическая, когда тебя слушает комиссия в составе более 10 человек, тебя снимает камера, ты тянешь билет и отвечаешь сразу, без подготовки, как бы представляя туристам улицу Баумана или Зеленодольский район. Потом выбираешь один объект — и рассказываешь про него. Тебе также задают вопросы. Мне кажется, гиды, работающие не по туристическим маршрутам, создающие авторские экскурсии для комиссии — не формат. При этом в ней сидят чиновники и опытные экскурсоводы, представители турагенств. Но вопросы звучат такие, какие туристы в жизни мне не задавали.

Как пояснила Резеда Ямлеева, ведущий советник отдела развития туристской индустрии комитета по туризму, сейчас поток обращающихся по поводу аттестации вырос.

— Раньше мы должны были проводить ее раз в квартал. Теперь в феврале, марте, апреле мы проведем ее дважды, дальше по ситуации.

Также в комитете сообщили, что надзор будет осуществляться, видимо, силами их сотрудников (есть, к примеру, информационные шатры проекта «Гостеприимная Казань»), которые, увидев гида без бейджа, сообщат об этом в правоохранительные органы. Также возможны выездные мероприятия. Бейджи, кстати, бывают бело-зеленые, а также бело-красные (но у них срок истекает как раз 1 марта 2025 года).

Порой экскурсии водят непрофессионалы — здесь по просьбе Дирекции парков и скверов об улице Баумана рассказывает музыкант Константин Игнатов. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Штрафы не определены

Да, за нарушение закона полагается административный штраф, но пока размер его не определен. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму в конце года.

Строго предлагается штрафовать инструкторов-проводников (граждане — 20–40 тысяч, должностные лица — 70–100 тысяч, юрлица — 100–150 тысяч рублей). Для гидов-переводчиков и экскурсоводов суммы меньше — 7–10 тысяч. Суммы денежных санкций увеличиваются при повторных нарушениях. Предполагается, что примут документ в первом квартале, вероятно, как раз к 1 марта. Инспектор может выдавать нарушителям предписание об устранении выявленных нарушений.

«Серые» гиды теперь точно не смогут работать в Кремле, Свияжске и Болгаре — чтобы водить на этих объектах экскурсии, нужна отдельная аккредитация, ведь это объекты ЮНЕСКО. Отпадают для них агентства и сайты-агрегаторы. В целом уже понятно, что закон затронет в первую очередь организации.



Но ведь можно назвать экскурсию моноспектаклем или прогулкой и раскручиваться через соцсети? К примеру, как объясняют в компании «Фаролеро», их театрализованные путешествия в наушниках классифицируются именно как спектакли, но не экскурсии.

Как говорит руководитель образовательной компании «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов, его организация тоже с 1 марта начнет работать на городских маршрутах только с аттестованными гидами.

— Пока мы максимально помогаем ребятам в аттестации. У нас есть ответы на тестовые вопросы, ответы на билеты для практического задания.

Сам законопроект появился в конце 2019 года, напоминает Багаутдинов. Тогда экскурсоводы, объединившись, пытались снести необходимые поправки, упростить процедуру или вовсе отменить. Позднее сроки вступления документа в силу сдвигались.

— Показатели по количеству аттестованных экскурсоводов в регионах достаточно хорошие, я думаю, что дальше сроки двигать не будут. В экскурсионном, в туристическом бизнесе ситуация не изменится, поскольку профессионалы отрасли давно курсе.

Но аттестация может изменить ситуацию с использованием экскурсий для других целей, к примеру популяризации наследия, которые используют градозащитники, чтобы привлечь внимание к объектам, находящимся под угрозой сноса, отмечает Багаутдинов.

— Мы много лет делали фестиваль «Дни авангарда» с архитектором Сашей Селивановой, где были экскурсии, которые разово вели историки, культурологи. И они, естественно, не являлись профессиональными экскурсоводами, — отмечает проблематику Багаутдинов. Формально такие люди оказываются вне закона.

— Я думаю, после 1 марта притирка продолжится, потому что какие-то неудобства этого закона по отношению к реалиям нашей жизни будут возникать, — отмечает Багаутдинов: к примеру, музеи предполагают, что они будут позиционировать экскурсии как образовательные.

Отметим, что действие закона не распространяется на гидов, работающих с религиозными организациями или теми, кто занимается паломнической деятельностью. Можно водить без аттестации внутри зданий, если есть договор с владельцами. А также на «лиц, осуществляющих ознакомление туристов (экскурсантов) с объектами показа в рамках осуществления образовательной деятельности)».

Глава гильдии экскурсоводов РТ Игорь Воронов отмечает, что последнее уточнение как раз поможет с ситуацией, когда экскурсия проходит разово:

— Если вы не просто водите людей по городу, а даете какую-то углубленную тему, думаю, что все в порядке. Что касается работы с религиозными организациями, то тут, конечно, есть вопросы — ведь там все равно водишь от здания к зданию. Я работаю в аттестационной комиссии, могу сказать, что февраль уже забит, видимо, люди ходят сдать по старым вопросам.

