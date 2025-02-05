Почему Госдума отклонила законопроект о запрете хостелов в жилых домах

Авторы инициативы заверили «Реальное время», что доработают документ с учетом всех замечаний

Фото: коллаж "Реального времени"

«Мы учтем высказанные замечания, доработаем и внесем законопроект на повторное рассмотрение», — сообщила «Реальному времени» депутат Госдумы Яна Лантратова, один из авторов инициативы о запрете хостелов в нежилых помещениях многоквартирных домов. Ранее Дума отклонила этот проект. Доводом послужили положения Жилищного кодекса РФ о том, что временное проживание граждан возможно лишь в жилых помещениях, и вероятность того, что запрет может ущемить ограничение законных прав собственников помещений. Подробнее о сути законопроекта, потенциальных последствиях решения депутатов и нерешенных проблемах собственников жилья — в материале «Реального времени».

«Хостел в соседях — не подарок»

Авторы законопроекта предложили изменить статью 17 Жилищного кодекса РФ — заменить фразу «Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг» на «Помещения в многоквартирном доме не могут быть использованы для размещения хостелов, гостиниц и иных объектов для временного проживания неопределенного круга лиц».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что практика размещения хостелов и ночлежек в нежилых помещениях на первых этажах жилых домов получила широкое распространение, что резко увеличивает нагрузки на коммуникации домов, а постояльцы хостелов вытесняют жителей домов с общественной территории. Это понижает качество жизни и создает социальную напряженность, считают инициаторы запрета.

Практика размещения хостелов и ночлежек в нежилых помещениях на первых этажах жилых домов получила широкое распространение. скриншот с сайта Яндекс.карты

— Хостел в соседях, мягко говоря, совсем не подарок, — согласна с авторами законопроекта жительница Казани Сания Р., собственница квартиры в пятиэтажке на улице Волгоградской. — У нас хостел работает на первом этаже, вход в него — отдельный, на противоположной от подъездов стороне. И тем не менее это раздражает — около дома всегда посторонние люди, под окнами курят, иногда шумят. Пугает, когда заселяются гастарбайтеры — время-то неспокойное, боимся террористов, сами понимаете. Я считаю, что сегодня никаким гостиницам в жилых домах не место, даже арендаторы — это в определенном смысле риск для постоянных жильцов, а уж толпы постоянно меняющихся посторонних людей в доме — это очень опасно.

«Запрет противоречит принципу свободы договора»

Тем не менее законопроект был отвергнут депутатами. Основные причины отказа вносить изменения в Жилищный кодекс РФ изложены в заключении правового управления Аппарата Госдумы и Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан.

Законопроект был отвергнут депутатами Госдумы. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В правовом управлении указали на то, что, «исходя из положений Жилищного кодекса Российской Федерации, временное проживание граждан возможно только в жилых помещениях». Получается, что с этой точки зрения предлагаемый запрет выглядит излишним, ведь организация гостиниц и, в частности, хостелов в жилых помещениях была запрещена еще в 2019 году.

В комиссии по обеспечению жилищных прав граждан сочли, что «формулировка «объектов для временного проживания неопределенного круга лиц является размытой и противоречит принципу свободы договора. Также в заключении указано, что замена формулировки «жилое помещение» на «помещения» и включение, таким образом, в запрет помещений из категории нежилых, «может в отдельных случаях трактоваться как ограничение легитимного права собственника».

— Мы не можем игнорировать многочисленные обращения граждан, которые сталкиваются с проблемами, связанными с размещением хостелов в их домах, — говорит один из авторов отвергнутого законопроекта Яна Лантратова. — Постоянный поток посторонних людей, увеличение нагрузки на инфраструктуру, вопросы безопасности и парковки — все это существенно снижает качество жизни и создает конфликтные ситуации.

Лантратова подчеркнула, что пребывающие в хостелах лица часто используют придомовую территорию, детские и спортивные площадки, фактически лишая места для отдыха и игр жильцов многоквартирных домов и их детей, а предлагаемый законопроект призван защитить их права и интересы, послужить созданию комфортной и безопасной среды.

— Я понимаю позицию правительства и профильного комитета, поэтому мы учтем высказанные замечания, доработаем и внесем законопроект на повторное рассмотрение, — сообщила она «Реальному времени».

Лазейка для коммерции и «дыра» в законе

На защиту прав жильцов многоквартирных домов были направлены изменения в Жилищном кодексе, вступившие в силу в 2019 году — о запрете предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях. Тот законопроект превращался в закон с большим скрипом: его отклонили, затем была создана согласительная комиссия и в итоге со второй попытки запрет установили.

— Однако коммерсанты воспользовались возможностью выкупа помещений в жилых домах и перевода их в нежилые, и хостелы в жилом фонде стали открываться на законных основаниях, — говорит известный казанский юрист Владлен Копвиллем. — Я считаю, что это серьезно нарушает права остальных собственников таких домов, ведь квартира в доме, где имеется хостел, резко теряет в цене — мало кому захочется ее приобрести.

Кроме того, Копвиллем заподозрил, что в основе проблемы может лежать «дыра в законе». Сегодня законодателем определено понятие жилых помещений (это могут быть квартира, комната, дом) и нежилых (они классифицируются по назначению, однако этой классификацией гостиницы с хостелами не предусмотрены). При этом федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» устанавливает запрет как на постоянное, так и на временное проживание людей в нежилых помещениях.

Апартаменты тоже не относятся к жилым помещениям. взято с сайта kzn.ru

— Такая же проблема существует с апартаментами, которые тоже не относятся к жилым помещениям, — заметил он. — По моему мнению, требуется подготовить и принять закон или отдельную главу Жилищного кодекса, где будут урегулированы все вопросы, касающиеся апартаментов, хостелов и гостиниц, а также, возможно, квартир, которые сдаются не на длительный срок, а на день или несколько дней, поскольку это также доставляет неудобства собственникам дома.

А меры где?

Обращение о «квартирах на час» и сдаваемых посуточно в 2023 году рассмотрел Конституционный суд России. Его подал псковский предприниматель Павел Бахирев, который посуточно сдавал в аренду двухуровневые апартаменты. Сосед бизнесмена подал иск в Псковский городской суд, в котором просил запретить использовать квартиру в качестве мини-гостиницы и выиграл дело.

Бахирев, в свою очередь, подал жалобу в Конституционный суд — он добивался признания незаконной нормы ЖК РФ, запрещающей использовать жилое помещение в многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг, поскольку эта норма дает возможность приравнивать посуточный наем квартиры к оказанию гостиничных услуг. Однако норма закона устояла — Конституционный суд счел ее не противоречащей основному закону страны.

Павел Бахирев добивался признания незаконной нормы ЖК РФ, запрещающей использовать жилое помещение в многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом было отмечено, что нормативно не установлено, наличие какого именно набора, объема и внешнего выражения предоставляемых услуг приводит к перерастанию допустимого найма жилого помещения в запрещенное оказание гостиничных услуг. Конституционный суд счел, что разрешая такие споры, как у соседа с Бахиревым, суд должен установить, действительно ли краткосрочный наем конкретного жилого помещения создает для других жильцов неудобства, существенно превышающие те, которые возникают при обычном использовании жилья, либо очевидно повышает эксплуатацию мест общего пользования в многоквартирном доме вплоть до интенсивности, присущей гостиничной деятельности.

В итоге решение городского суда в отношении Бахирева было пересмотрено.

Конституционный суд также обязал федерального законодателя принять меры к урегулированию особенностей краткосрочного найма жилых помещений в многоквартирных домах, поддерживая необходимый баланс интересов всех участников таких правоотношений. Но пока какой либо информации о том. что для этого сделано, найти в открытых источниках «Реальному времени» не удалось.

«Идеальный вариант — отдельно стоящее здание»

— Если говорить о моей личной точке зрения, то я в целом против размещения гостиничного объекта в составе жилого дома, так как там есть жители, — прокомментировала ситуацию президент Ассоциации отелей г. Казани и Республики Татарстан Инга Гадзаова.

При этом собеседница издания считает: если даже затронуть вопрос о ресторане, надо понимать, что необходимо будет согласовывать со всеми любые движения для соблюдения технических и санитарных норм. С гостиницей сложится такая же ситуация.

— Плюс ко всему размещение гостей может мешать жителям, а значит, будет много жалоб, — добавила она. — И будет очень тяжело соблюсти технические нормы для полной безопасности гостей — те требования, которые относятся к коллективным средствам размещения.

«Размещение гостей может мешать жителям, а, значит, будет много жалоб». Максим Платонов / realnoevremya.ru

По мнению главы Ассоциации отелей, идеальным вариантом для гостиницы или хостела является отдельно стоящее здание, в котором можно обеспечить выполнение всех требований к такому объекту. В составе жилого дома возможно и целесообразно использование под эти нужды не первого этажа, а отдельного подъезда, где имеется отдельный вход и «есть возможность соблюсти те требования, которые выдвигаются по отношению к коллективным средствам размещения гостей, исходя из положения о классификации», заключила спикер.