Марат Сафиуллин: «Из-за непрозрачности торгов узкая группа лиц получает активы банкротов за бесценок»

Глава УФНС по РТ — о первых итогах работы маркетплейса по продаже имущества должников

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Татарстан стал пилотным регионом, где прошлой весной запустили маркетплейс «Витрина имущества банкротов» (ВИБ). С помощью платформы в республике хотят повысить эффективность и добиться прозрачности реализации имущества должников, увеличив круг потенциальных покупателей. Подробнее о проекте и первых результатах работы маркетплейса «Реальному времени» рассказал руководитель УФНС России по РТ Марат Сафиуллин.

«Количество процедур несостоятельности увеличилось более чем в 4,5 раза»

— Марат Адипович, как возникла идея запустить новый сервис по продаже имущества банкротов? Так ли он необходим для проведения процедур несостоятельности?

— Более 20 лет налоговая служба помимо своих основных функций представляет интересы Российской Федерации в делах и процедурах банкротства. Если в начале было порядка 500 процедур, то сейчас их уже около 11 тысяч. За последние пять лет количество процедур несостоятельности увеличилось более чем в 4,5 раза, в основном, конечно же, за счет банкротства граждан — на них приходится 91% процедур. Такие цифры говорят о все большей востребованности института.

Практика показывает, что все процедуры, которые должны работать для разных вариантов неплатежеспособности: наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление, реализация имущества и реструктуризация долга граждан, сводятся в итоге к ликвидационной направленности. А это значит, что должник для расчетов с кредиторами обязан продать все свое имущество. И не просто продать, а на электронных торгах одной или нескольких из более чем 40 торговых площадок. Новый проект призван объединить информацию о продажах всех объектов по России в одном месте.

Более 20 лет налоговая служба помимо своих основных функций представляет интересы Российской Федерации в делах и процедурах банкротства. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Поскольку налоговые органы уже достаточно долго являются бессменным кредитором в процедурах банкротства, это позволяет нам видеть узкие места и сделать так, чтобы эта сфера, которая остается для многих пугающей, стала более открытой, понятной и максимально рыночной. Именно непрозрачность банкротных торгов приводит к тому, что определенные группы лиц получают активы за бесценок, а кредиторы и должник несут экономические потери. В результате покупатели, которые приобретают имущество у «перекупов», уже не могут «регулировать» цену.

В ожидании изменений существующего законодательства Федеральная налоговая служба совместно с разработчиком создали маркетплейс «Витрина имущества банкротов». УФНС России по РТ сначала стало идейным вдохновителем, координатором и контролером нового ресурса, а в итоге и первооткрывателем. Сообщения о продаже активов банкротов, зарегистрированных в Татарстане, с марта 2024 года размещаются на данной витрине.



Имущество банкротов продали за полмиллиарда рублей

— Это как сайты объявлений о продаже недвижимости или авто? Какое имущество здесь можно приобрести?



— На маркетплейсе размещены объявления о продажи недвижимости, земли и транспорта, что может быть интересно любому человеку. Также имеется оборудование, дебиторская задолженность предпринимательского сообщества, готовый бизнес — активы как для инвестиций, так и для развития собственного дела.

На витрине вся конкурсная масса — так называемое имущество банкротов — представлена в интуитивно понятном виде. Ровно так же, как продаются товары на популярных сайтах. Данные с фотографиями, пользовательскими характеристиками, «подсказками» и ссылками на официальные источники: Росреестр, ГИБДД, ЕФРСБ, «Яндекс карты». Ресурс максимально автоматизирован, что также позволяет исключить ошибки, связанные с человеческим фактором. Мы выступаем за чистоту и прозрачность данных. Сервис рассчитан на широкий круг потребителей. Доступ к данным бесплатный и без регистрации.

Самыми востребованными лотами оказались дебиторка — проданы права требования к 50 должникам. скриншот c сайта kartoteka.ru

— Насколько этот проект оправдал ожидания по продаже имущества банкротов?

— За период проведения пилота количество объявлений о продаже объектов различного имущества банкротов республики увеличилось вдвое, сейчас это 455 объявлений. В 2024 году продали более 180 объектов на сумму около 500 млн рублей. Самыми востребованными лотами оказались земля и недвижимость — реализовано 62 объекта, дебиторка — проданы права требования к 49 должникам, а также автомобили — 44 транспортных средства нашли новых хозяев. Данные по продажам отражают особенность приобретения товаров через торги: цена может «играть», вернее ее регулируют потенциальные покупатели. Так, общая цена 181 объекта составила 53% от начальной цены. При этом если рассмотреть каждые торги, то мы увидим, что при продаже 43 объектов начальная стоимость выросла на 43%.

Если говорить о результатах для бюджета, то из вырученных банкротами денежных средств удалось погасить их задолженность по налогам, сборам и страховым взносам на сумму более 200 млн рублей.

С маркетплейса было реализовано 44 транспортных средства, которые принадлежали должникам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для удобства пользователей ресурса предусмотрены фильтры: по территории (региону должника либо региону, где продается имущество), виду торгов, статусу имущества, цене и времени продажи. В каждом виде имущества можно выделить отдельную категорию, например:

по типу недвижимости (жилая, нежилая, земельные участки);

по транспортным средствам (легковые, грузовые, общественный, прицепы, спецтехника, сельскохозяйственная техника, водный транспорт, воздушный транспорт, мототранспорт, ж/д транспорт, иное);

по оборудованию (дорогостоящее, промышленное, медицинское, сельскохозяйственное, измерительное, радиоэлектронное, грузоподъемное, офисное, прочее).

Более того, у недвижимости, транспорта и дебиторской задолженности есть дополнительная фильтрация. Например, по транспортным средствам имеется возможность задать такие параметры, как год выпуска, модель, пробег, тип кузова и т.д. Можно отфильтровать объявления и отправить ссылки в мессенджерах.

«В перспективе открытие данных и по другим регионам России»

Имущество продается на торговых площадках, их достаточно много на сегодня. Основные — это МЭТС (Межрегиональная электронная торговая система), Российский аукционный дом, Центр дистанционных торгов и т.д. А наш маркетплейс — это бесплатный проводник между банкротом-продавцом и покупателем. Помогает им быстро и просто найти друг друга.

Каждое объявление содержит информацию о цене продажи, статусе торгов (периоде проведения) и где они проводятся. По ссылке в объявлении можно перейти на торговую площадку, где непосредственно проходит продажа имущества. Результатом сотрудничества с самой крупной торговой площадкой МЭТС стала возможность перехода по ссылке непосредственно на сам лот продажи. По остальным при переходе на сайт торговой площадки найти торги по выбранному товару можно через ИНН продавца-банкрота, что также содержится в карточке объявления.

В каждом виде имущества можно выделить отдельную категорию, например по типу недвижимости: жилая, нежилая, земельные участки. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В объявлении есть кнопка «связаться». Можно оставить информацию о себе по данной закладке. Будет организована связь с арбитражным управляющим — продавцом имущества банкротов. В каждом объявлении есть подробная инструкция, как приобрести товар самостоятельно. Тем, кто не захочет углубляться в тематику торгов, на маркетплейсе предоставлены услуги 3 агентов на выбор, которые все сделают за покупателя — организуют сделку, как говорится, «под ключ».

— Какие планы в рамках пилотного проекта на этот год?

— В перспективе у нас постепенное открытие данных и по другим регионам России. Я считаю, что активными пользователями ресурса со временем станут все арбитражные управляющие. Они в первую очередь заинтересованы быстро и эффективно реализовать конкурсную массу. 35 арбитражных управляющих, работающих в республике, уже принимают участие в пилотном проекте и публикуют сообщения о продаже на платформе. Надеемся, он станет привычным и узнаваемым маркетплейсом для граждан и бизнеса.