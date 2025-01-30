Татарстан стал участником пилотного проекта по созданию клиентских служб

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в Татарстане будет создана эталонная клиентская служба — одна из первых в России. Об этом на сегодняшнем заседании координационного совета регионального отделения СФР сообщил его управляющий Эдуард Вафин. Он сказал, что Татарстан совместно с еще несколькими отделениями Соцфонда включился в пилотный проект по созданию флагманских клиентских служб и назвал адрес первой из них, которая скоро заработает в Казани:

— Мы под эгидой Москвы определили основную точку на улице Кави Наджми, где находится центральное здание бывшего регионального отделения Фонда социального страхования по Татарстану, там просторный холл, это центр Казани. Все подходы в работе, которые мы будем использовать, потом внедрят по всей России.

Он подчеркнул, что при создании эталонных клиентских служб во главу угла будет поставлено не только обеспечение комфортных условий для их посетителей, но и развитие цифровых технологий.

Инна Серова