Рынок ипотеки в Татарстане рухнул, но не умер

Жители республики покупают квартиры в кредит даже по ставке почти в 30% годовых

Фото: коллаж "Реального времени"

Ставки по ипотеке в России приблизились к 30% годовых и по сути являются заградительными. На этом фоне жители Татарстана на 40% сократили новые заимствования на приобретение жилья. Однако в регионе находятся тысячи желающих покупать квартиры в долг даже на столь жестких условиях, а сама республика по итогам 2024 года входит в пятерку регионов с наибольшим объемом ипотечного кредитования. «Реальное время» с помощью экспертов — представителей ведущих банков страны, попыталось разобраться, что движет столь отчаянными заемщиками и не грозит ли их решимость волной неплатежей.

Рынок ипотеки в Татарстане упал на 40%

В декабре 2024 года свыше 2,2 тысячи жителей Татарстана получили ипотечные кредиты на общую сумму 9,62 млрд рублей. Каждый из них взял в долг в среднем 4,3 млн руб. на 273 месяца (22 года и 9 месяцев). Такие данные «Реальному времени» предоставило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Большинство этих заемщиков — 1,4 тыс. — воспользовались правом на льготную ипотеку и получили займы на сумму 7,36 млрд руб. (по 5,25 млн руб. на каждого) под 6% годовых на срок в среднем 312 месяцев (26 лет).

Остальные 833 человека не побоялись суровых реалий, когда базовая ставка классических ипотечных кредитов достигает 29,8% годовых, и оформили кредиты суммой свыше 2,25 млрд руб. под залог приобретаемой недвижимости.

— Условия по ипотеке варьируются в зависимости от выбранной программы, — поясняет Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане — вице-президент. — По рыночным программам базовая ставка составляет 29,8%, по «Семейной» и «ИТ-ипотеке» — 6%. Минимальный первоначальный взнос — 20,1% по программам с господдержкой, по рыночным программам — от 30,1%. Максимальный срок кредитования — до 30 лет.

Год назад, в декабре 2023-го, получателей ипотечных кредитов в Татарстане было в 3,1 раза больше: тогда они оформили 6,9 тыс. ипотек на 32,3 млрд рублей. Сейчас сумма займов месяц к месяцу упала в 3,5 раза.

По итогам всего 2024 года в Татарстане было выдано более 40,5 тыс. ипотек на 184,1 млрд руб. За 2023 год — 73,7 тыс. на 303,6 млрд руб. Таким образом, рынок ипотеки в регионе по количеству выданных кредитов за год упал на 45%, а в денежном выражении — на 40%.

Реальное время / realnoevremya.ru

С июля 2024 года в России были ужесточены условия ипотеки с господдержкой, по которой государство через банк субсидирует гражданам значительную часть процентной ставки. С тех пор на льготы в основном могут претендовать лишь семьи с детьми до 6 лет включительно и сотрудники ИТ-компаний. Для большинства же россиян доступной осталась ипотека на рыночных условиях, стоимость которой опережает резко возросшую ключевую ставку ЦБ. Так, в сентябре цена ипотечных кредитов превышала 20—22% годовых, а в ноябре достигала 29% годовых.

Урезание госпрограмм анонсировалось, поэтому накануне состоялось наибольшее количество сделок. В июне 2024 года ипотечные кредиты в Татарстане получили свыше 6,6 тыс. человек на сумму 33,6 млрд руб.: в среднем по 5 млн руб. на 299 месяцев (24 года 11 месяцев). Подавляющему большинству из них — свыше 4,96 человек (75,2%) — удалось оформить ипотеку с господдержкой. На таких условиях льготники постарались взять кредиты суммой побольше — средний размер их займа достигал 5,6 млн руб. и сроком подольше — в среднем 322 месяца (26 лет 10 месяцев). Общий объем полученных за июнь 2024 года льготных кредитов составил 27,8 млрд руб. (в июне 2023 года — 12,3 млрд руб.) — это более чем пятая часть (21,3%) всего объема выданной за год ипотеки с господдержкой.

Ипотека любой ценой

В июле рынок ипотеки затих, но в Татарстане в этот месяц все равно нашлись почти 1,6 тыс. заемщиков, решившихся на ипотеку без льгот. Они заняли у банков в совокупности 4,4 млрд руб. (средний чек составил 2,8 млн руб.). Всего в июле в республике было выдано 2 575 ипотек на 9,8 млрд руб. — в среднем по 3,8 млн руб. — на 249 месяцев (20 лет и 9 месяцев).

В общей сложности за второе полугодие 2024 года почти 8,7 тыс. жителей Татарстана взяли у банков в долг 26 млрд руб. по повышенным ставкам под залог приобретаемой недвижимости (на льготных условиях — 7,5 тыс. человек на 41,4 млрд руб.)

Эксперты, в качестве которых выступили представители российских банков с наибольшими ипотечными пакетами, сходятся во мнении, что в нынешних условиях получить по классической ипотеке 4,3 млн руб. (средняя сумма в декабре 2024 года), могут лишь те, кто имеет официальный доход не менее 120—150 руб. в месяц. Они прибегают к заимствованию в расчете на досрочное погашение или дальнейшее снижение ставок по кредитам.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Ипотеку сегодня чаще всего берут люди, которые имеют стабильно высокий доход и рассчитывают на досрочное погашение кредита, — говорит Мария Давлетшина. А также те, кому нужна в кредит небольшая сумма для покупки другой квартиры или дома после продажи имеющейся недвижимости. Кроме того, некоторые покупатели готовы брать ипотеку в надежде на то, что в обозримом будущем произойдет снижение ставки, и они смогут рефинансировать свой кредит под более низкую ставку, но при этом собственное жилье получат уже сейчас.

— Заемщику, чтобы получить кредит на приобретение жилья на вторичном рынке стоимостью 6 млн рублей, необходим первоначальный взнос 1,7 млн рублей. При сумме ипотеки 4,3 млн рублей ежемесячный доход должен быть не ниже 137 тыс. рублей. Средний размер ипотеки в декабре 2023 года в Сбербанке составил 4,2 млн рублей, в декабре 2024 — 3,7 млн рублей, — отмечает Наталья Шереметьева, начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов «Домклик» отделения «Банк Татарстан» Сбербанка.

Татарстан в лидерах по объемам ипотеки

Всего по итогам 2024 года россияне оформили 1,15 млн ипотечных кредитов на 4,96 трлн руб. подсчитало ОКБ. По сравнению с 2023 годом выдачи сократились на 43%, объем — на 40% (за 2023 год было выдано 2,01 млн ипотек на 8,26 трлн руб.). Средний размер ипотечного кредита за год вырос на 5%, или 200 тыс. руб. — с 4,1 млн до 4,31 млн рублей. Средний срок кредитования увеличился на год: с 256 месяцев (21 год 4 месяца) в 2023 году до 269 месяцев (22 года 5 месяцев) в 2024 году.

Татарстан по итогам декабря вошел в топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования за месяц. Республика уступила лишь Москве (5,28 тыс. кредитов на 38,05 млрд руб.), Московской области (3,55 тыс. кредитов на 21,66 млрд руб.), Санкт-Петербургу (2,83 тыс. кредитов на 15,49 млрд руб.) и Краснодарскому краю (2,25 тыс. кредитов на 10 млрд руб.).

ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ РЕГИОН Декабрь, 2024 г. Ноябрь, 2024 г. Динамика за месяц, % Количество, шт. Объем, млрд руб. Средний чек, млн руб. Средний срок, мес. Количество, шт. Объем, млрд руб. Средний чек, млн руб. Средний срок, мес. Количество Объем Средний чек 1 МОСКВА 5 284 38,05 7,2 275 5 161 35,56 6,89 264 2% 7% 5% 2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3 545 21,66 6,11 271 3 726 21,21 5,69 260 -5% 2% 7% 3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2 832 15,49 5,47 269 2 959 15,47 5,23 261 -4% 0% 5% 4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2 254 10 4,44 288 2 122 9,1 4,29 282 6% 10% 3% 5 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 2 234 9,62 4,3 273 2 023 8,31 4,11 262 10% 16% 5% 6 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 2 477 9,14 3,69 282 2 206 7,88 3,57 268 12% 16% 3% 7 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 326 8,58 3,69 266 2 423 8,51 3,51 254 -4% 1% 5% 8 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 1 269 6,16 4,85 232 1 104 5,25 4,75 224 15% 17% 2% 9 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 530 6,15 4,02 283 1 430 5,76 4,03 280 7% 7% 0% 10 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 524 5,97 3,92 277 1 475 5,85 3,97 264 3% 2% -1% 11 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 564 5,22 3,34 243 1 549 4,77 3,08 232 1% 9% 8% 12 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 1 204 4,04 3,36 259 1 213 3,83 3,15 257 -1% 6% 6% 13 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 1 089 3,88 3,56 247 1 141 3,94 3,46 237 -5% -2% 3% 14 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 091 3,86 3,54 235 1 165 4,21 3,61 236 -6% -8% -2% 15 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 843 3,85 4,56 232 923 4,08 4,42 227 -9% -6% 3% 16 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 159 3,82 3,3 248 1 094 3,5 3,2 228 6% 9% 3% 17 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ — ЮГРА АО 938 3,63 3,87 266 1 032 4,17 4,04 275 -9% -13% -4% 18 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 868 3,47 3,99 285 883 3,4 3,85 283 -2% 2% 4%

«Вторичка» в фаворе

Согласно данным ОБК, жители Татарстана чаще берут ипотеку на приобретение вторичного жилья. С этой целью в 2024 году они получили у банков 54,9 млрд рублей. Это на 63% меньше, чем в предыдущем году (150,1 млрд рублей). На покупки на первичном рынке в 2024 году татарстанцы взяли кредиты на сумму 37,8 млрд руб. против 100,4 млрд руб. в 2023-м, падение превысило 62%.

В Татарстане динамика сокращения сделок несколько опережает общероссийскую. По сведениям ОКБ, за 2024 год в стране было выдано 267,25 тыс. ипотечных кредитов на новое жилье на сумму 1,39 трлн руб., что и в количественном, и в денежном отношении на 55% меньше, чем в 2023 году, когда было выдано 598,26 тыс. ссуд на покупку жилья в новостройках на сумму 3,06 трлн руб. В 2024 году доля новостроек составила 37% от общего количества выдач жилищных ссуд и 49% от их общего объема. Годом ранее доля нового жилья составляла 34% от общего количества и 44% от общего объема выданных ипотек.

Кредитов на жилье во вторичном секторе было выдано 457,33 тыс. на 1,43 трлн руб., таким образом количество выдач за год сократилось на 60%, объем — на 64%. За 2023 год было выдано 1,16 млн кредитов на «вторичку» на сумму в 3,92 трлн руб. В 2024 г. доля ссуд на жилье вторичного рынке составила 63% от общего количества оформленных ипотечных кредитов, и 51% от их общего объема, в 2023 году доли составили 66 и 56% соответственно.

Реальное время / realnoevremya.ru

Каковы риски

Экстремальные ставки по ипотеке влекут за собой риски роста просроченных платежей. Коллекторы уже сейчас отмечают такую тенденцию как в целом в России, так и в Татарстане, в частности. Ухудшение ситуации с неплатежами в ипотеке за 11 месяцев 2024 года в денежном эквиваленте по сравнению с 2023-м ускорилось в 13 раз (+34,87 млрд против +3,39 млрд), в процентном — в 10 раз (+52,1% против + 5,3%). К декабрю 2024-го портфель неплатежей в ипотеке превысил 101,7 млрд руб.



— Мы прогнозировали, что по итогам 2024 года объем просроченной ипотеки превысит 100 млрд рублей. И не ошиблись. Порог был преодолен досрочно — уже к 1 декабря, — отмечает генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов.

В Татарстане, по данным «Долгового консультанта», просроченная задолженность по ипотеке с начала 2024 года выросла на 81% и к декабрю превысила 2,4 млрд рублей. При том что кредитный портфель ипотеки на 1 ноября 2024 года в регионе составлял 796,1 млрд руб. Текущая ситуация с размером неплатежей по ипотеке в Татарстане несколько лучше, чем целом по России: в регионе ее доля не превышает 0,3% от суммы совокупного ипотечного портфеля, тогда как в среднем по стране она составляет 0,43%. Однако динамика роста просрочки в республике выше общефедеральной (52% с начала года к декабрю).

— Позволить себе ипотеку может официально трудоустроенный заемщик, с подтвержденным дохода, с высоким рейтингом Бюро кредитных историй и с низким показателем долговой нагрузки. На момент погашения долга заемщику не должно быть больше 75 лет. Физическое лицо должно быть трудоустроено и проработать на текущем месте не менее трех месяцев, — отмечает Наталья Шереметьева.

Впрочем, представители банков не видят в этом серьезных рисков, полагая, что их минимизируют довольно жесткие условия одобрения кредитов. «Ипотечные заемщики традиционно являются самыми дисциплинированными заемщиками», — заключает Марьям Давлетшина.