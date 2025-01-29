«Поблажек больше не будет»: рестораторам сделали «китайское предупреждение»

Продажи алкогольных напитков в республике за год почти не выросли: татарстанцы выпили всего 6,1 млн дал

Фото: Егор Данилов

«На сегодняшний день действует мораторий на проверки юридических лиц, но с разрешения прокуратуры Татарстана проверять (розничную торговлю, общепит, — прим. ред.) все равно можно, так как от этого зависит безопасность граждан. Думаю, прокуратура пойдет навстречу», — дал отмашку вице-премьер республики Рустам Нигматуллин на дальнейшее усиление контроля за оборотом алкогольной продукции в РТ. В прошлом году количество отравлений выросло — из-за употребления фальсифицированной водки в республике скончалось 257 человек. И хотя «Татспиртпром» развивает сеть магазинов на селе, его жители все равно выбирают паленую водку. Глава Госалкогольинспекции Жаудат Ахметханов пожурил владельцев баров — те «хулиганят» с продажей неучтенного пива. Подробнее — в материале «Реального времени».

Алкогольный рынок — без проверок

Борьба с суррогатным алкоголем остается на повестке правоохранительных органов Татарстана, и ее результаты сегодня подвели на отчетной коллегии республиканской Госалкогольинспекции. Улов контрафактного алкоголя оказался скромным: изъято 36,7 тыс. литров, что равнозначно «капле в море». Причина низкой отдачи — мораторий на проверки юридических лиц, который «связывает руки» контролирующим органам, заявил глава Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов. Он напомнил, что по инициативе Владимира Путина мораторий на проведение контрольных мероприятий бизнеса был продлен до 2030 года. Эта мера была введена для снижения административных барьеров и поддержки предпринимательства в непростых экономических условиях.

Егор Данилов / realnoevremya.ru

Запрет на проверки ограничил возможности контроля за оборотом на алкогольном рынке. «В 2024 году контрольно-инспекционные функции мы продолжали реализовывать в условиях значительных ограничений, установленных правительством России. Практически полностью были исключены плановые и внеплановые контрольные мероприятия», — сообщил глава ведомства. Основной акцент был сделан на профилактике. Почти сошло на нет возбуждение административных дел. Максимум, что могли сделать контролирующие органы инспекции в отношении недобросовестных производителей, — вынести предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В результате нагрузка по контролю за чистотой оборота алкоголя легла на местные власти.

— У нас есть четкое понимание того, что наиважнейшая роль в наведении порядка на алкогольном рынке отводится районным и городским межведомственным комиссиям. Только предметная и адресная работа на местах даст нужный результат. Мы постарались обеспечить участие во всех заседаниях межведомственных комиссий ответственных сотрудников Госалкогольинспекции, — рассказал Жаудат Ахметханов.

Силовой дозор на границах Татарстана

Несмотря на запрет, силовики проводили оперативно-разыскные работы по пресечению нелегального оборота. По словам главы Госалкогольинспекции, те регулярно проводят оперативные мероприятия. Так, в прошлом году было пресечено восемь каналов сбыта нелегального алкоголя из Чувашии, Нижегородской, Ульяновской и Самарской областей.

В приграничных сельских районах «Татспиртпром» ставит свои точки продажи водки по сниженным ценам, чтобы отвадить жителей от покупки дешевой паленой водки. Жаудат Ахметханов считает, что сеть нужно расширять.

— Сегодня в адресной программе ТСП участвуют 379 торговых объектов, в которых водка экономсегмента, горькие настойки и пиво продаются по минимальным ценам. Но остается еще 1 217 населенных пунктов, которые не имеют стационарных объектов торговли. Теневые дельцы алкоголя пользуются этим, — рассказал он.

скриншот презентации Госалкогольинспекции

— 562 человека пострадало от употребления фальсификатов в прошлом году. Из них 257 случаев с летальным исходом, — продолжила тему замруководителя Управления Роспотребнадзора Татарстана Юлия Булатова.

Причем от алкогольных отравлений страдают подростки. В этом году было зафиксировано 50 инцидентов с детьми до 18 лет. Так, в Казани умерла от употребления фальсификата 11-летняя девочка. По словам Булатовой, 60% отравлений приходится на метанол.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора Татарстана выразила обеспокоенность тем, что в 12 муниципальных районах число алкогольных отравлений превышает среднереспубликанские показатели, а в пяти районах — Кайбицком, Тетюшском, Агрызском, Апастовском и Тюлячах — смертность от алкогольных отравлений выросла в 3 раза.

ЕГАИС, «Честный знак» — как контролируют оборот легального алкоголя

Между тем федеральные власти нацеливают регионы на цифровые инструменты в контроле за оборотом алкоголя на розничном рынке. Ими являются система ЕГАИС, где учитывается каждая проданная бутылка алкоголя, и маркировка пива в системе «Честный знак». Какой эффект дают эти системы, Жаудат Ахметханов не сказал. Но в этом году планируется охватить цифровым контролем весь оборот пивного рынка.

— Для нас важно, чтобы обе системы, объединившись в формат единого окна, стали эффективным инструментом для выявления и пресечения различного рода нарушений и способствовали формированию аналитических данных для принятия оперативных управленческих решений, — обтекаемо сказал он. В будущем году Татарстан продолжит участие в федеральном пилотном проекте и эксперименте по обеспечению полной прослеживаемости оборота пивной продукции.

скриншот презентации Госалкогольинспекции

На розничном рынке Татарстана было реализовано 6,1 млн дал алкогольной продукции, что на 0,5% больше, чем в 2023 году, сообщил Ахметханов со ссылкой на данные ЕГАИС. Здесь работают 10 оптовых компаний. Но самыми крупными остается прежняя тройка — «Саман», «Премьер» и «Россич». Многомиллиардные претензии налоговиков к «Премьеру» не пошатнули его лидерства. Правда, конкуренцию им составляет оптовая компания «Прометей», обеспечивающая сеть магазинов «Красное и Белое», рассказали позже представители Госалкогольинспекции.

Среди производителей на первом месте оказался госхолдинг «Татспиртпром». По итогам 2024 года компания реализовала 12,4 млн декалитров, сообщил Жаудат Ахметханов. Вырос выпуск водки на зарубежных площадках партнеров ТСП — в Узбекистане, Белоруссии, Азербайджане — до 33 тысяч декалитров. Всего на сторонних площадках под брендами компании выпущено 552 тыс. дал.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В заключительном слове вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин отметил, что стабильность в сфере оборота алкогольной продукции является «заслугой правоохранительных структур и Госалкогольинспекции». Борьба с серым рынком способствует росту продаж внутри республики.

— Отрасль перечислила 24 млрд рублей акцизов, что на 8% больше, чем в прошлом году, — сообщил он.

Тем не менее он считает, что контроль нужно усиливать. «На сегодняшний день действует мораторий на проверки юридических лиц, но с разрешения прокуратуры Татарстана проверять (розничную торговлю, общепит, — прим. ред.) все равно можно, так как от этого зависит безопасность граждан. Думаю, прокуратура пойдет навстречу», — полагает он. А глава Госалкогольинспекции Жаудат Ахметханов предупредил, что прощать владельцев баров и кафе за продажу неучтенного пива больше не станут.