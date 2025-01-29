«Я не грабитель, не наркоман»: полковник БЭП МВД Минабутдинов отрицает вину и рвется на волю

За решеткой ветеран МВД Татарстана отметил 63-й день рождения и узнал о своей отставке

Фото: Ирина Плотникова

«Денежные средства я не получал», — убеждал накануне Верховный суд Татарстана бывший начальник межрайонного отдела БЭП с дислокацией в Альметьевске Рафик Минабутдинов. К материалам дела о его аресте приобщили благодарности от имени Рустама Минниханова и экс-главы Альметьевска Ришата Абубакирова, а также почетную грамоту от Асгата Сафарова в период его руководства МВД. Но множество наград, медицинский диагноз и пламенная речь ныне обвиняемого во взятке с давлением на власть на результат апелляции не повлияли. В итоге полковника оставили под стражей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Служил системе 43 года

Рассмотрения своей жалобы на арест полковник ожидал с 8.30. Подключить бугульминский изолятор в Верховном суде Татарстана смогли почти через шесть часов. Под стражей офицер МВД оказался 25 декабря 2024 года, причем после водворения в СИЗО он подал в отставку и уже 18 января приказом МВД страны стал пенсионером.

Об этом в апелляции рассказал сам Рафик Минабутдинов, попросив отпустить его из-под стражи:

— Я не грабитель, не наркоман, не насильник. В течение 43 лет честно служил системе МВД. Нареканий не имел. Имел многочисленные награды и поощрения... Просил бы изменить меру пресечения на домашний арест. Мне 63 года. Бегать от следствия и суда смысла нет.

Очередной день рождения Минабутдинов отметил в минувшее воскресенье, 26 января. На протяжении 17 лет он был начальником отдела по экономической безопасности и борьбе с коррупцией МВД, который охватывал территории Альметьевска и восьми районов Татарстана.

Уголовное дело против полковника МВД возбудили в СК по результатам оперативной разработки ФСБ. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Претензии в превышении полномочий и взятке в особо крупном размере арестованный отрицает: «Денежные средства, о которых указывается, я не получал. Сам же заявитель говорит — от моего имени получил деньги и использовал».

Напомним, уголовное дело в СК возбудили по результатам оперативной разработки ФСБ. Там считают: преступные действия ВИП-полицейского начались еще в ноябре 2023-го и растянулись почти на год. По версии силовиков, полковник, действуя через посредника Ракипова, предложил знакомому подрядчику из ООО «Пром-Транс-Энерго-Сервис» (ПТЭС) организовать заключение контракта на ремонт здания центральной библиотеки Сармановского района за 5% от цены контракта.

Общая сумма незаконного вознаграждения должна была составить 1,95 млн рублей, из которых Минабутдинов, по данным спецслужб, успел получить через того же посредника только 240 тыс. рублей.

Дело Рафика Минабутдинова на днях вспоминали на казанской коллегии Следкома. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как полагают следователи, ради получения взятки офицер МВД решил склонить главу Сармановского района к оформлению рекомендательного письма в адрес заказчика работ ГУП «Татлизинг» в интересах директора «ПТЭС», для чего организовал проверку деятельности администрации Сармановского района и родственников главы, а при личной встрече с последним потребовал предоставить возможность заключения договора с указанной фирмой. По версии следствия, глава района был вынужден согласиться, однако в следующий раз, когда доверенный человек от Минабутдинова пришел и потребовал содействия в получении подрядов по другим объектам района, глава отказался. Через некоторое время информация о незаконных требованиях поступила в ФСБ.

Дело возбуждено по взятке в особо крупном размере, который, по версии следствия, оговаривался изначально, а еще — по признакам превышения должностных полномочий. На днях об этой истории вспоминали на коллегии Следкома по РТ.

Адвокат: представленные СК материалы не доказывают причастность Минабутдинова

При избрании меры пресечения следователь Султанов из Альметьевского отдела СК указывал: преступления совершены против государственной власти и одно из них предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. «Минабудинов занимает в системе руководящую должность, может эффективно противодействовать оперативно-разыскным мероприятиям, используя оперативный и служебный ресурс», — такие тезисы следствия приводились в оспариваемом решении Альметьевского горсуда. Наряду со стандартными — о возможности на воле воздействовать на свидетелей, создать помехи следствию, скрыться.

На заседании адвокат Камиль Монасыпов сообщил о хроническом заболевании своего клиента. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В своей жалобе адвокат Камиль Монасыпов подчеркнул формальное перечисление судьей горсуда оснований для самой суровой меры пресечение. При этом посчитал, что следствие не представило в суд самого главного:

— В материалах отсутствуют сведения, что Минабутдинов причастен к совершению преступления. В деле содержатся пространные и абстрактные допросы неких лиц, которых знал мой подзащитный. Иных доказательств, что он причастен к получению взятки в особо крупном размере и превышению, не имеется.

Если следствию нужно время, чтобы разобраться, и на этот период Минабутдлинова необходимо изолировать от общества, вполне можно обойтись домашним арестом, предлагал защитник. Напоминал о положительных характеристиках своего клиента, его службе отечеству верой и правдой, а еще — о хроническом заболевании, которое требует квалифицированного медицинского вмешательства.

— Я ежегодно проходил лечение в стационаре. В этих условиях его проходить невозможно. Состояние здоровья ухудшается, — подтверждал полковник по видеосвязи.

Верховный суд оставил пенсионера МВД под стражей до 25 февраля. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Свои возражения на жалобу защиты в суд направил зампрокурора Альметьевска, на заседании его позицию о законности арестного решения поддержал представитель прокуратуры РТ.

Суд исследовал поступившие от защиты материалы — согласие супруги Минабутдинова, как совладелицы жилья, на его проживание под домашним арестом, выписки из медицинских документов, включая томографическое исследование, и большой букет документов о памятных и ведомственных наградах, в их числе — медали «100 лет советской милиции» и «70 лет ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности — предшественник структур УБЭП и УЭБ и ПК в структуре МВД)».

Приобщили даже наградное свидетельство о вынесении участкового уполномоченного, лейтенанта Рафика Минабутдинова на «Доску почета» в 1987 году. А еще — благодарственные письма, распоряжения о поощрении, почетные грамоты — за подписями Рустама Минниханова на посту премьер-министра РТ, Асгата Сафарова в бытность министром внутренних дел республики и Ришата Абубакирова, бывшего главы Альметьевского района.

Верховный суд Татарстана признал арест заслуженного полицейского до 25 февраля обоснованным. Комментировать дело Минабутдинова и свои слова об «абстрактных допросах» третьих лиц адвокат обвиняемого отказался.