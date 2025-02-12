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На Сахалине спасли около 109 рыбаков, дрейфующих на льдине в Охотском море

08:11, 12.02.2025
На Сахалине спасли около 109 рыбаков, дрейфующих на льдине в Охотском море
Фото: Маргарита Головатенко

Около 300 рыбаков спасают в Сахалинской области после того, как они оказались отрезанными от берега на дрейфующей льдине в Охотском море. Об этом сообщил региональный главка МЧС России.

— Днем 12 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило сообщение о том, что в Корсаковском районе, от села Мальки до устья реки Долинка, образовалась трещина шириной до 10 метров, удалением от берега 2,5 километра. По предварительной информации, на ледовом поле находятся около 300 рыбаков-любителей, — говорится в заявлении пресс-службы МЧС.

Операция по спасению началась незамедлительно. Спасатели МЧС России задействовали различные плавсредства и вертолет для эвакуации оказавшихся в опасности людей.

На данный момент известно о спасении 109 рыбаков:

  • 44 человека были эвакуированы вертолетом Ми-8;
  • 65 человек — с помощью плавсредств.

По информации МЧС, спасательные работы продолжаются.

Рената Валеева

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Происшествия

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