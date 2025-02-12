Главу УК «Уютный дом» в Казани могут дисквалифицировать из-за жалоб жильцов
Госжилинспекция Татарстана намерена дисквалифицировать главу управляющей компании «Уютный дом» Ново-Савиновского района Казани из-за многочисленных жалоб жильцов и выявленных нарушений в обслуживании жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нарушения, выявленные инспекцией, представляют угрозу для здоровья и жизни граждан. В частности, со здания №2 по улице Гаврилова осыпается фасадная плитка.
В связи с этим Госжилинспекция Татарстана подала иск в суд, обвиняя управляющую компанию в обслуживании жилищного фонда с нарушением законодательства и прав граждан.
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