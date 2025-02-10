Вклады на историческом максимуме: продолжится ли рост?

Экономических предпосылок для замораживания вкладов нет, при этом реализация такого сценария может нанести серьезный удар по доверию населения к банковской системе. Фото: Реальное время

Татарстанцы хранят на вкладах 1,2 трлн рублей. За прошлый год сумма сбережений увеличилась более чем на 26%. По данным ЦБ РФ, в целом по стране объем средств населения в кредитно-финансовых организациях за прошлый год вырос на 26,1% — до 57,5 трлн рублей. Так что динамика показателя в Татарстане практически совпадает с общероссийской. Сегодня ставки по банковским депозитам находятся на историческом максимуме. Продолжится ли рост ставок в 2025 году и как реагировать на слухи о заморозке всех вкладов — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

2025 год будет годом вкладчика

На начало января 2025 года сбережения татарстанцев составили около 1,2 трлн рублей (без учета средств на счетах эскроу). По сравнению с началом прошлого года эта сумма увеличилась более чем на 26%, сообщили «Реальному времени» в Нацбанке Татарстана. Всего за полгода объем вкладов населения вырос практически на 200 млрд рублей. По данным Нацбанка, в первом полугодии татарстанцы хранили на счетах чуть более триллиона рублей. Кроме того, ускорилась и динамика привлечения средств — прирост, по данным на 1 июля, составлял 23%.

Впрочем, это был прогнозируемый результат на фоне рекордного роста ключевой ставки. Вопреки ожиданиям банков и других участников рынка, которые в конце 2023 года рассчитывали на снижение ключевой ставки ЦБ во втором полугодии 2024 года, регулятор не только не понизил ее, но в борьбе с инфляцией начал новый раунд повышения. В результате с конца июля по октябрь ставка была поднята с 16% до 21%, нового исторического максимума. От декабрьского заседания большинство экспертов и аналитиков ожидало подъема еще на 2 процентных пункта, до 23%, но регулятор удивил участников рынка, сохранив ставку на уровне 21%.

В условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России были вынуждены активно повышать ставки по депозитам. Средняя максимальная процентная ставка топ-10 кредитных организаций выросла за год почти на 7 процентных пунктов — до 21,687%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Абсудрные и немыслимые слухи

На фоне такой популярности вкладов в интернете появились слухи о возможной заморозке банковских вкладов.

«Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны, — подчеркнули в Банке России. — Банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому они способны выдавать кредиты заемщикам. Если «заморозить» вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику. Совершенно очевидно, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим».

Если «заморозить» вклады, то люди надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом. И вместо того, чтобы продолжать размещать свои сбережения на депозитах, бросятся вкладывать их в недвижимость и товары длительного пользования. С соответствующими печальными последствиями для роста цен. Ключевая ставка перестанет работать, а ЦБ потеряет свой основной инструмент влияния на спрос и инфляцию. Это даже хуже, чем пилить сук, на котором только ты сам сидишь. Это как, дойдя до середины моста, натянутого над глубоким ущельем, одним взмахом топора перерубить канаты, на которых он держится, пояснили в ЦБ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Опасения, что в какой-то момент сбережения разом выплеснутся на потребительский рынок и инфляция взлетит, беспочвенны. Готовность граждан сберегать средства на депозитах напрямую зависит от соотношения ключевой ставки и ожиданий людей по будущей инфляции. Банк России будет снижать уровень ставок в экономике постепенно, только убедившись в том, что инфляция и инфляционные ожидания устойчиво снижаются. Такая политика поддержит привлекательность депозитов. В результате на рост потребления будут влиять не столько использование уже накопленных депозитов, сколько использование большей доли доходов. И это не помешает снижению инфляции.

— На мой взгляд, на данный момент каких-то явных экономических предпосылок для замораживания вкладов нет, при этом реализация такого сценария могла бы нанести серьезный удар по доверию населения к банковской системе и государству в целом, — соглашается аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Для покрытия дефицита бюджета у правительства есть много других способов, например повышение налогов, ослабление рубля, да и просто обычная эмиссия денег. «В конечном итоге все это также негативно повлияет на покупательную способность накоплений граждан, но все же это не такой радикальный и шоковый вариант», — считает он.

«Аргумент, что у банков может не хватить денег, чтобы выплатить проценты по заметно выросшему за последний год объему депозитов, на мой взгляд, также не очень убедителен. Активы банков в виде кредитов населению и бизнесу, государственных и корпоративных долговых бумаг тоже заметно выросли, и это позволит им продолжать генерировать значительные доходы по основным направлениям деятельности, — комментирует Игорь Додонов. — Хотя определенного давления на чистую процентную маржу банков, вероятно, и стоит ожидать. При этом надо отметить, что по итогам прошлого года сектор заработал рекордные 3,8 трлн рублей чистой прибыли. В этом году прибыль, вероятно, снизится, но останется достаточно высокой по историческим меркам. Кроме того, по данным ЦБ, запас капитала в секторе (до нормативов) по состоянию на конец декабря составлял весьма значительные 7 трлн рублей», — продолжает Додонов.

«Поэтому я бы посоветовал не обращать внимание на такого рода слухи», — советует он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ставки останутся на привлекательном уровне

По данным ЦБ РФ, в целом по стране объем средств населения в банках за прошлый год вырос на 26,1% — до 57,5 трлн рублей. Так что динамика показателя в Татарстане практически совпадает с общероссийской. Прирост в 26% можно оценить как весьма существенный, для сравнения, по итогам 2023 года он равнялся около 19,7%.

Дальнейшая динамика депозитных ставок во многом будет определяться монетарной политикой в стране. При этом вероятность их снижения, на мой взгляд, все же больше, чем вероятность роста.

«На заседании в середине февраля ЦБ вновь не станет менять ключевую ставку, поэтому я бы не ожидал каких-то существенных корректировок депозитных ставок в ближайшие недели, — отмечает Игорь Додонов. — Я думаю, что где-то в середине текущего года в стране могут сложиться условия для начала снижения ключевой ставки. Причем данный процесс, когда он начнется, будет происходить постепенно».

Ставки по вкладам могут начать снижаться несколько раньше, но это также будет происходить довольно плавно. «То есть депозитные ставки хоть, скорее всего, уже и не покажут какого-то значимого повышения, но, по всей видимости, будут еще долго оставаться на достаточно высоком и привлекательном уровне», — резюмировал он.

— Предварительные оценки показывают прирост средств физлиц почти на 30% по банковскому сектору в целом. Мы не фиксируем в Республике Татарстан каких-либо необычных тенденций, не характерных для общероссийской динамики банковского рынка, — подтвердил старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Дальнейшая конъюнктура процентных ставок по вкладам будет полностью определяться динамикой ключевой ставки. Банк России анонсировал продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики, поэтому резкого снижения базового индикатора в 2025 году «Эксперт РА» не ожидает. Монетарные власти говорят об отдельных сигналах к дальнейшему повышению «ключа», но признают необходимость более продолжительных наблюдений эффекта от уже принятых решений.

— На текущий момент ставки по банковским вкладам находятся на историческом максимуме, в связи с этим они продолжают выступать одним из наиболее доходных и одновременно надежных инструментов накопления в кратко— и среднесрочной перспективе, даже в сравнении с облигационным рынком, — отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

«Мы ожидаем сохранения высокой доходности по вкладам в течение 2025 года, учитывая низкую вероятность снижения ключевой ставки в первом полугодии. Вместе с тем даже в случае смягчения денежно-кредитной политики процесс снижения ключевой ставки не будет резким, в связи с чем и ставки по вкладам будут оставаться привлекательными для клиентов», — резюмировал эксперт.