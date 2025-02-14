Жительница Казани предстанет перед судом за организацию подпольного казино

Фото: Владимир Васильев

Следком по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в организации и проведении азартных игр. По версии следствия, в 2023 году обвиняемая арендовала помещение на улице Серова в Казани, где оборудовала подпольное казино, сообщили в пресс-службе.

В течение нескольких месяцев женщина незаконно проводила азартные игры, используя компьютерное оборудование. Противоправная деятельность была пресечена весной 2024 года в результате совместной операции сотрудников СУ СК по Татарстану и регионального МВД. В ходе обыска были изъяты 34 монитора, 24 системных блока и бухгалтерские документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Следует отметить, что обвиняемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, трое жителей Казани предстанут перед судом по обвинению в незаконной организации азартных игр и вымогательстве. По версии следствия, с 2021 по 2023 год обвиняемые, действуя в составе группы, незаконно организовывали игры в покер на деньги в съемных помещениях Казани и близлежащих районах.

Рената Валеева