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В Казани в районе Московского рынка произошло задымление

12:41, 16.02.2025
В Казани в районе Московского рынка произошло задымление
Фото: Реальное время

В Казани в районе Московского рынка произошло задымление. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

Очевидцы заявили, что возгорание могло произойти в одном из кафе.

На место происшествия выехали пожарные. Признаков возгорания в ходе разведки не обнаружено. Вызов оказался ложным.

Елизавета Пуншева

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