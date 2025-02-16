В Казани в районе Московского рынка произошло задымление
В Казани в районе Московского рынка произошло задымление. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.
Очевидцы заявили, что возгорание могло произойти в одном из кафе.
На место происшествия выехали пожарные. Признаков возгорания в ходе разведки не обнаружено. Вызов оказался ложным.
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