Долгострой Алекно, дом дочери Мусина и особняк в Казани для миллиардера из Кирова

Обзор крупных сделок с недвижимостью в Татарстане в канун 2025 года

Фото: коллаж "Реального времени"

Продан имущественный комплекс Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ) за 3,2 млрд рублей. Исполком Казани продал часть исторического особняка на Баумана казанскому нефтетрейдеру и миллиардеру из Кирова. Продажу здания дочери экс-главы ТФБ Роберта Мусина, напротив, приостановили. Недостроенному бизнес-центру у Колхозного рынка от компании заслуженного тренера России Владимира Алекно пока не нашли покупателя. Подробнее об этих и других сделках с недвижимостью в Татарстане — в обзоре «Реального времени».

Долгострой Владимира Алекно продают за долги

В канун нового года в центре Казани выставили на торги недостроенное административно-торговое здание с землей рядом с Султановской мечетью и ТЦ «Муравейник». Лот представлен в разделе арестованного имущества должника с начальной стоимостью 164,2 млн рублей.

Возведение этого объекта на улице Г. Камала, 21 еще в 2015 году анонсировала казанская СК «Зенит», через два года получила разрешение на строительство. Фирма планировала сдать многофункциональное, четырехэтажное торгово-офисное здание общей площадью в 8 083 кв. м с подземным паркингом и лифтом. Однако успела построить основание и конструкции первого этажа, дальше стройка заглохла. На сегодня степень готовности здания составляет 15%.

В центре Казани выставили на торги недостроенное административно-торговое здание рядом с Султановской мечетью и ТЦ «Муравейник». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Долгострой продается с земельным участком площадью в 2 323 кв. м. Аукцион был назначен на 16 января, для участия необходимо было внести задаток в 82,1 млн рублей. Получателем средств указано МТУ Росимущества в РТ и Ульяновской области. Однако заявок не поступило, и торги признали несостоявшимися.

Фирму «СК Зенит» несколько раз пыталась обанкротить налоговая, но собственникам удавалось закрыть долги и производство дела прекращали. Сейчас, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит трем бизнесменам. Один из них Владимир Алекно — известный волейболист, главный тренер петербургского клуба «Зенит» и экс-наставник казанской команды «Зенит-Казань». У него и Дениса Тимофеева по 45% акций фирмы, еще 10% — у Андрея Сергеева.

Владимиру Алекно также принадлежат две другие казанские компании: «Казнерудтранс» по оптовой торговле лесо— и строительными материалами, а также «Творческое объединение «Мистерия» по производству кинофильмов. Интересно, что именно эта киностудия снимала в минувшем году в Казани фильм, посвященный фигуре самого Алекно, как легендарного тренера, который привел российскую сборную по волейболу к победе на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Совладелец СК «Зенит» — главный тренер петербургского клуба «Зенит» и экс-наставник казанской команды «Зенит-Казань» Владимир Алекно. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Пакет акций завода Горького продали вдвое дешевле начальной цены

В Татарстане все-таки смогли найти покупателя на 5,6% акций в АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». Росимущество выставило на торги госдолю предприятия еще в прошлом году по начальной цене в 332 млн рублей, затем в январе этого года стоимость снизили до 307 млн. В итоге госпакет акций ушел в два раза дешевле — 153,5 млн рублей.

В аукционе участвовал один участник, он же стал победителем. Это казанская компания «Звезда», аффилированная с холдингом «Ак Барс». Фирма зарегистрирована в 2020 году с основным видом деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Принадлежит Руслану Ершову, совладельцу ООО «Ак Барс-Снаб» и «Нацэкспертиза». Руководит «Звездой» Марсель Хурматшин, который также возглавляет ООО «Камгэс-РБЗ» — компания принадлежит АО «Камгэсэнергострой» из холдинга Ивана Егорова.

В Татарстане все-таки смогли найти покупателя на 5,6% акций в АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Конечным приобретателем госпакета акций завода эксперты считают судостроительную корпорацию «Ак Барс» под руководством Рената Мистахова (входит в ХК «Ак Барс»). Ее называли основной заинтересованной стороной этой сделки, актив достался покупателю с большим дисконтом.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», основной пакет акций Зеленодольского завода им. Горького принадлежит холдингу Егорова — 63,09%. Доля в 25% у Минземимущества РТ, еще 11,9% было у Росимущества. После продажи последним 5,6% своих акций доля ХК «Ак Барс» должна возрасти до 68,69%.

Конечным приобретателем госпакета акций, как и прогнозировалось, стала судостроительная корпорация «Ак Барс» под руководством Рената Мистахова (входит в ХК «Ак Барс»). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Республика продает пакет акций Бугульминского элеватора

Минземимущество РТ выставило на торги пакет акций АО «Бугульминский элеватор» в количестве 94 473 штуки (25% +1 акция от уставного капитала). Актив в собственности республики. Начальная цена — 57,9 млн, размер задатка — 5,8 млн, шаг аукциона — 637 тысяч рублей. Заявки принимаются до 17 февраля, торги назначены на 20 февраля.

Указанная доля акций составляет блокирующий пакет, то есть дает право их владельцу блокировать решения общего собрания акционеров, требующие одобрения 75% голосов. К таким вопросам относятся, к примеру, реорганизация или ликвидация общества, внесение изменений в его устав, изменение уставного капитала. Категория акций — обыкновенные, номинальная стоимость — 350 рублей.

Общая площадь объектов недвижимого имущества Бугульминского элеватора — 65 595 кв. м, земельный участок с имущественным комплексом занимает 24 га. Размер уставного капитала общества — 132,3 млн рублей, общее количество акций — 377 886 штук, численность сотрудников — 48 человек.

Запуск двух объектов позволит поднять закупочные цены на зерно. Реальное время / realnoevremya.ru

Прошлым летом холдинг «Август» получил разрешение на строительство своего элеваторного комплекса заготовительного типа в Бугульминском районе. Документ выдан сроком до декабря 2026 года. Камень в основание будущего предприятия стоимостью 4 млрд рублей торжественно заложили еще в 2023 году, в июле 2024-го глава группы компаний Александр Усков после запуска свияжского терминала пообещал продолжить строительство второго терминала под Бугульмой, добавив, что запуск двух объектов позволит поднять закупочные цены на зерно.

В декабре стало известно, что в июле 2025 года «Август-Агро» запустит второй элеваторный комплекс в Бугульминском районе. По характеристикам он схож с терминалом в Свияжске: проектная мощность — 100 тысяч тонн единовременного хранения зерна, годовой объем перевалки — 450 тысяч тонн, скорость отгрузки на ж/д и автотранспорт — 350 тонн в час. Расчетный объем инвестиций в проект — 4 млрд рублей (против 2,8 млрд, затраченных на объект в Свияжске), сообщили в холдинге.

АГНИ выкуплен за 3 млрд рублей

Имущественный комплекс Альметьевского государственного нефтяного института выкуплен татарстанской нефтедобывающей компанией за 3,2 млрд рублей. На торги он был выставлен двумя лотами:

единый недвижимый комплекс из четырех зданий с земельным участком площадью 11 626 кв. м с начальной ценой 1 691 309 643 рубля;

пятиэтажное здание института с земельным участком площадью 11 878 кв. м с начальной ценой 1 516 252 126 рублей.

На территории в 50 тысяч кв. м построили лабораторный комплекс, общежития и учебные здания. предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Годом ранее компания «Татнефть» открыла в Альметьевске научно-исследовательский и учебный центр «Высшая школа нефти». В торжественном открытии кампуса по видеосвязи участвовал президент Владимир Путин. На территории в 50 тысяч кв. м построили лабораторный комплекс, общежития и учебные здания.

Проектом создания кампуса компания занимается с 2018 года. Одновременно со строительством кампуса нефтяники развивали прилегающую территорию института, поэтому выкупали производственные помещения в районе. Научно-исследовательский центр возник в результате объединения Высшей школы нефти, отраслевого института и двух научно-производственных площадок. Сегодня НОЦ ВШН — один из ключевых элементов образовательной экосистемы на юго-востоке Татарстана.

Одновременно со строительством кампуса нефтяники развивали прилегающую территорию института, поэтому выкупали производственные помещения в районе. предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Застройщик «Алабуги» купил землю за 11,3 млрд

Самую крупную сделку с недвижимостью под конец года провели в Елабуге — здесь продали большие земельные угодья за 11,3 млрд рублей. Компания «Алабуга Девелопмент», которая принадлежит ОЭЗ «Алабуга» и возводит для ее резидентов промышленные объекты, обошла на торгах фирму «Тэсла» в борьбе за эти гектары. Всего было реализовано пять земельных участков общей площадью свыше 1000 га.

Два самых крупных — по 560 га и 440 га — расположены в Бехтеревском и Большекачкинском сельских поселениях. За них просили 1,96 млрд и 1,5 млрд рублей, но участники аукционов подняли стоимость более, чем в три раза — до 6,3 млрд и 5 млрд рублей соответственно. В итоге земля досталась «Алабуге Девелопмент». Вид разрешенного использования земель — производственная деятельность, есть возможность подключения к сетям.

Три других участка поменьше — площадью в 0,5, 1 и 10 га. За них те же двое участников также ожесточенно торговались, дойдя до суммы, в три раза превышающей начальную. Победил вновь застройщик «Алабуги», заплатив за эти три участка свыше 140 млн рублей. Что примечательно, организатором торгов выступала сама особая экономическая зона.

Компания «Алабуга Девелопмент», которая принадлежит ОЭЗ «Алабуга» и возводит для ее резидентов промышленные объекты, обошла на торгах фирму «Тэсла». Реальное время / realnoevremya.ru

Елабужская компания «Тэсла» на рынке 8 лет, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Ее руководитель — Ринат Муллахметов, который ранее был директором компании «Эссен-Агро». Бенефициаром «Тэслы» выступает Ильшат Калимуллин, которому также принадлежит местная компания «Влит+», специализирующаяся в области инженерных изысканий. Бизнесмен также руководит еще двумя стройфирмами: «Вектор» и «Геострой» и одной геодезической — «Геолайн».

Сорванная сделка с имуществом дочери экс-главы ТФБ и успешная у миллиардера из Кирова

В конце года искали покупателей еще для двух значимых объектов недвижимости. Оба расположены на самой дорогой улице Казани — Баумана. Однако попытка продать один из местных арестованных активов дочери Роберта Мусина оказалась безуспешной. Речь идет об историческом здании — Доме купца Ивана Оконишникова на ул. Баумана, 35. Особняк принадлежит фирме Аиды Гилязовой — ООО «Баумана Рент».

Покупателям предлагали это здание площадью 371,7 кв. м и земельный участок в 600 кв. м по начальной цене в 60,5 млн рублей. Однако торги были приостановлены, согласно постановлению судебного пристава-исполнителя по причине отложения исполнительного производства. Других подробностей не приводится.

Попытка продать здание фирмы дочери Роберта Мусина на Баумана, 35 оказалась безуспешной. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Второй объект по этой улице, напротив, удалось реализовать. Это тоже памятник истории и архитектуры XIX века — доходный дом Воронкова-Калугина по адресу: Баумана, 52/7. Дом расположен по соседству с Качаловским театром. На торги выставили не все здание целиком, но его внушительную часть — помещения 1, 2, 3 и цокольного этажей, которые были в муниципальной собственности. Власти Казани продавали эти площади четырьмя лотами, самый крупный — первый:

лот №1 — помещения 1-, 2-, 3-го этажей площадью 1460,5 кв. м начальной ценой 223,5 млн рублей, продан за ту же сумму ООО «Т-КЗН»;

лот №2 — помещения 1-, 2-, 3-го этажей площадью 482,3 кв. м начальной ценой 32,5 млн рублей, продан за ту же сумму ООО «Т-КЗН»;

лот №3 — помещения 1-го этажа площадью 6,6 кв. м начальной ценой 629,4 тыс. рублей, продан за ту же сумму ООО «Бона»;

лот №4 — помещение цокольного этажа площадью 110,1 кв. м начальной ценой 8,5 млн рублей, продан за ту же сумму ИП Муртазину Марату Хазиповичу.

Судя по всему, самые большие площади в здании, почти в 1,5 тысячи «квадратов», достались нефтетрейдеру Сергею Горохову, чья казанская компания «Т-КЗН» занимается оптовой торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. Ее выручка в 2023 году составила 1,5 млрд, чистая прибыль 46 млн рублей. У Горохова есть еще транспортная компания «Новалогистика» в Санкт-Петербурге с оборотом в 3 млрд рублей. Автопарк фирмы — свыше 80 автомобилей, она работает на международных грузоперевозках, а также сопровождает сделки российских предпринимателей с иностранными партнерами, включая поиск, выкуп, контроль и доставку заграничных товаров. В год доставляет свыше 25 тысяч тонн продукции.

Второй объект, напротив, удалось реализовать — это доходный дом Воронкова-Калугина на ул. Баумана, 52/7. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Самую скромную сделку по выкупу всего 6,6 «квадрата» в доходном доме в центре Казани заключил еще один миллиардер, на этот раз из Кирова. Это владелец местной компании «Инкор» Сергей Баженов, один из крупнейших российских импортеров продукции немецкой компании Stihl, мирового производителя садовой техники и инструментов. После ухода немцев из России он с партнерами предложил дилерам альтернативу — бренд Villartec. Выручка «Инкора», по последним данным, составила 1,8 млрд, чистая прибыль — 263,6 млн рублей.

ООО «Бона» — татарстанская компания Баженова, зарегистрирована в Высокогорском районе. Она занимается арендой и управлением недвижимостью.