Дагестан обогнал Татарстан по интересу к футболу на прошлой неделе: что гуглили в крупнейших регионах России

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы жителей крупнейших регионов России за минувшие 7 дней

Фото: Реальное время

Главной темой поисковых запросов жителей крупнейших регионов России стал футбольный матч между «Манчестер Сити» и «Реал Мадридом». Он оказался в топе каждого региона из первой десятки по населению, а в половине случаев занял первое место. Он соревновался со Сретением Господним и Днем всех влюбленных. При этом самым «футбольным» регионом оказался Дагестан. А о том, чем интересовались жители Татарстана, — в материале «Реального времени».

В топе матч «Манчестер Сити» и «Реал Мадрида»

Футбольный матч между командами «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид» оказался самым популярным запросом в половине крупнейших регионов России за прошедшие 7 дней. В первой десятке он соревновался с Днем всех влюбленных, Сретением Господним и встречей «Севильи» и «Барселоны». Похожая картина наблюдается и в общероссийском рейтинге. Самые популярные запросы жителей крупнейших регионов России представлены в таблице ниже:

РЕГИОН ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Россия Сретение Господне 2 200 Москва Манчестер Сити — Реал Мадрид 2 000 Московская область Манчестер Сити — Реал Мадрид 2 850 Краснодарский край Сретение Господне 2 500 Санкт-Петербург Манчестер Сити — Реал Мадрид 1 650 Свердловская область Сретение Господне 1 800 Ростовская область Сретение Господне 2 200 Башкортостан С Днем святого Валентина 2 250 Татарстан Манчестер Сити — Реал Мадрид 2 700 Челябинская область С Днем святого Валентина 2 350 Дагестан Севилья — Барселона 4 450

Самым «футбольным» регионом в первой десятке оказался Дагестан. Это видно по приросту популярности и общему количеству матчей в первой пятерке самых популярных запросов в регионе. Кроме упомянутых матчей, жители Дагестана следили за встречей «Осасуны» против «Реала». В топе запросов оказалась и ночь Бараат — одна из почитаемых мусульманских ночей, которая отмечается между 14-м и 15-м числами месяца шабан. Это восьмой месяц мусульманского лунного календаря. Ночь считается временем освобождения или отпущения грехов.

Среди других популярных запросов жителей крупнейших регионов России — об Александре Виннике, вернувшемся в страну 13 февраля из тюрьмы в США. Винник — IT-специалист и программист, создатель и руководитель криптобиржи BTC-e. По обвинению в отмывании денег через нее он и отбывал наказание. Впервые Винника задержали в Греции в 2017 году.

Вновь в России Винник оказался в рамках обмена заключенными в США. Москва, в свою очередь, освободила американца Марка Фогеля. Он отбывал тюремный срок за попытку контрабанды наркотиков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стриженов и валентинки в Татарстане

Матчи «Севильи» против «Барселоны» и «Осасуны» против «Реала» оказались в первой пятерке самых популярных запросов и жителей Татарстана, но приросты популярности оказались в 3,5—4 раза ниже уровня в Дагестане. Первая пятерка самых популярных запросов в Татарстане выглядит следующим образом:

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Манчестер Сити — Реал Мадрид 2 700 Олег Стриженов 1 500 Валентинка 1 150 Севилья — Барселона 1 100 Осасуна — Реал Мадрид 1 000

В первой пятерке оказался народный артист СССР Олег Стриженов, которого 12 февраля похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Родился актер театра и кино 10 августа 1929 года. За время его работы он снялся в трех десятках фильмов. Среди них «Овод» (1955), «Сорок первый» (1956), «Белые ночи» (1959) и многие другие. Скончался Стриженов 9 февраля в московской больнице, куда попал с ишемическим инсультом.

На седьмом месте в топе самых популярных запросов татарстанцев оказался хоккейный матч «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Он состоялся в День всех влюбленных, 14 февраля, и завершился «сухим» поражением казанцев со счетом 3:0. «Ак Барс» впервые с середины октября проиграл второй матч кряду. Перерыв на Матч звезд совсем расклеил игру команды. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Абхазия — в новостных лентах татарстанцев

В поиске по новостям среди жителей Татарстана уверенное первое место заняла Абхазия, где накануне прошел первый тур внеочередных президентских выборов. Необходимость поиска нового главы государства там возникла из-за отставки Аслана Бжании 19 ноября 2024-го на фоне массовых протестов.

Они начались в конце октября после подписания между Россией и Абхазией инвестиционного соглашения. Его суть заключалась в стимулировании экономики Абхазии российскими инвесторами, получающими экономические льготы. Этим воспользовалась абхазская оппозиция, которая посчитала это угрозой для национальных интересов. Противники соглашения также заявляли, что прибыль от инвестиционных проектов может уходить за пределы страны.

Сейчас Россия и Абхазия продолжают развивать межнациональные отношения. Так, ожидается, что в сентябре министерства культуры двух стран подпишут программу сотрудничества. Также ведомства обсуждают вопросы совместного кинопроизводства. Недавно Россия передала Абхазии новые машины скорой помощи.