Миллион в залог: сколько стоят и где находятся самые дорогие квартиры для аренды в Казани

Представляем топ-5 самых дорогих вариантов в Казани

Фото: Реальное время

В январе 2025 года средняя стоимость аренды квартиры в Казани составила 35 тыс. рублей, что выше общероссийского уровня на 2 тыс., сообщили «Реальному времени» в «Авито Недвижимости». Но есть варианты как подешевле, так и многократно дороже. «Реальное время» уже составляло подборку самых дешевых квартир города — при желании можно найти квартиру и за 14 тыс. рублей в месяц. За самое дорогое жилье придется отдать 400 тысяч. Что входит в такую стоимость и чем она обусловлена — в материале «Реального времени».

400 тысяч и миллион в залог

По данным одного из сайтов бесплатных объявлений, максимальная стоимость долгосрочной аренды в Казани составила 400 тыс. рублей: столько нужно отдать за четырехкомнатную квартиру общей площадью 181 кв. м. на втором этаже дома по улице Карла Фукса Baxитoвского рaйона. Помимо арендной платы при заселении придется внести залог размером в 1 млн рублей и оплатить комиссию агенту в размере месячного платежа. За коммунальные услуги придется платить дополнительно еще около 25 тыс. ежемесячно.

Трехэтажный дом 2006 года постройки имеет огороженную территорию, а в шаговой доступности находятся Национальная библиотека Татарстана, Театр оперы и балета, а также Дворец земледельцев и Казанский кремль. В квартире есть два санузла, спальня с гардеробной и серверная. Указаны также «премиальный дизайнерский ремонт из дорогих материалов»: кухонная столешница из натурального камня, пол из керамогранита и дубового модульного паркета, полное укомплектование необходимой техникой известных марок, система «умный дом» и парковка по периметру дома.



350 тысяч и респектабельные соседи

Второй по стоимости вариант — пятикомнатная квартира площадью 240 кв. м на восьмом этаже в доме по улице Касаткина за 350 тыс. рублей. В этом случае залог уже скромнее и равен стоимости месяца проживания. Коммунальные услуги — 35 тыс. рублей — оплачиваются отдельно.

Квартира полностью укомплектована мебелью и техникой, имеются домашний кинотеатр, кофемашина, кондиционеры в каждой комнате и отдельный холодильник для напитков. Есть также сауна и три санузла с мозаичной отделкой. Отдельным пунктом в объявлении указаны «респектабельные соседи» и консьерж. В шаговой доступности — Театр оперы и балета, Национальная библиотека Татарстана и Кремлевская набережная.

300 тысяч и жизнь в «Сувopовском»

Замыкает тройку самых дорогих предложений пятикомнатная квартира площадью 280 кв. м в жилом комплексе премиум-клaсcа «Сувopовский» за 300 тысяч в месяц на восьмом этаже дома по улице Толстого. Залог равен месячной стоимости проживания, а комиссия составит 70%, при этом коммунальные услуги, в отличие от предыдущих вариантов, отдельно оплачивать не придется.

Рядом с квартирой находится торгово-paзвлекательный центр «Koрcтон», парк имени Гopького и набережная Казанки. Среди достоинств автор объявления выделил двойную круглоcуточную охpану, видеонаблюдeние, систему теплых полов, три гардеробные комнаты и подземный паркинг. Вид из окон квартиры открывается на противоположный берег Казанки и мост «Миллениум».

270 тысяч за «Вишневый сад»

В жилом комплексе бизнес-класса «Вишневый сад» в пятиэтажном доме по улице Муштари предлагают снять четырехкомнатную квартиру площадью 145 кв. м за 270 тысяч в месяц. Залог за жилье составит 200 тысяч, а комиссия — 216 тысяч. Оплата коммунальных услуг отдельная — еще 10 тыс. ежемесячно.

В квартире два cанузла, бытовая техника «лучших европейских производителей» и уже характерный для всех вариантов этой подборки «дизайнерский ремонт». В пешей доступности от дома улица Баумана, торговый центр «Кольцо» и станция метро «Площадь Тукая». Кстати, это первое объявление, где среди прочих достоинств в виде достопримечательностей и центральных улиц указана поликлиника.

250 тысяч и спа-салон

Трехкомнатная квартира площадью 130 кв. м в жилом комплексе «Пять звeзд» на семнадцатом этаже дома по улице Комсомольской обойдется в 250 тыс. рублей. Такие же суммы придется отдать в виде залога и комиссии. Коммунальные услуги в стоимость не входят и составят еще 10 тысяч.

В квартире есть два санузла, оборудованные итальянской сантехникой, просторная терраса с панорамным видом на центр города — утренний кофе будет сопровождаться восхитительным пейзажем, заверяет автор объявления. Дизайн интерьера назван минималистичным, но с использованием высококачественных материалов. Среди особых достоинств комплекса — спа-салон и фитнес-центр, доступные жителям.

Самые дорогие квартиры — в Ново-Савиновском и Вахитовском районах

Все рассмотренные выше варианты расположены в Вахитовском районе Казани, но эксперты среди элитных районов выделяют также и Ново-Савиновский.

— На эти два района приходится почти 90% всех комплексов бизнес-класса Казани. Там самый высокий показатель стоимости аренды в любом ценовом сегменте. Вахитовский район привлекает тем, что это центр города, а Ново-Савиновский берет новой инфраструктурой, береговой линией и транспортной доступностью, — прокомментировал «Реальному времени» руководитель отдела аренды агентства недвижимости «Флэт» Денис Петров.

Важно помнить, что, как и в случае с дешевыми квартирами, объявления о дорогом жилье также могут быть фейковыми. В этом случае, по словам Дениса Петрова, важно обратиться к статистике цены — если дорогая квартира долго не сдается, риелтор или собственник начнет снижать стоимость. Объявления с фейковыми квартирами не меняются в цене на протяжении нескольких месяцев.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Портрет клиентов, которые хотят снять на длительный срок дорогое жилье, разный: кто-то снимает на месяц, а кто-то живет до полугода. Чаще всего это люди, приехавшие в командировки. Самая дорогая квартира, которую я помог сдать, стоила 130 тысяч в месяц с дополнительной оплатой коммунальных услуг и находилась в Вахитовском районе Казани, — дополнил эксперт.



В Казани растет количество доступных для аренды квартир

В целом, как рассказали «Реальному времени» в «Авито Недвижимости», в январе 2025 года средняя стоимость аренды квартиры в Казани составила 35 тыс. рублей, что выше общероссийского уровня на 2 тыс. Полная раскладка по цене представлена ниже.

Местоположение Формат жилья Средняя ставка аренды в январе 2025, рублей Россия Все вместе 32 000 Студии 29 000 1 30 000 2 38 000 3 50 000 Казань Все вместе 35 000 Студии 28 000 1 30 000 2 42 000

— В Казани по сравнению с январем 2024 года количество доступных для аренды вариантов увеличилось на 47%. Выбор трехкомнатных квартир стал больше на 72%, студий — на 51%, а двухкомнатных — на 50%. Главным образом рост предложения в течение года мы связываем с решением части собственников сдавать жилье в долгосрочную аренду вместо его продажи. Это обусловлено тем, что на фоне текущих рыночных ставок по ипотеке многие потенциальные покупатели временно откладывают приобретение жилья и делают выбор в пользу аренды. Так, по итогам 2024 года активность арендаторов на платформе по стране в целом оказалась на 10% выше, чем в 2023 году. Отдельно в Казани спрос на долгосрочную аренду вырос на 5%, — заявил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.