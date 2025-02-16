В Казани загорелся троллейбус — пострадавших нет
В Казани на улице Тульской произошло возгорание салона и обшивки троллейбуса. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.
Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 20 квадратных метров.
Пострадавших нет.
Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России.
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