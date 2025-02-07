«В меньшинстве не победить»: как легионеры подвели Заварухина, а «Ак Барс» прервал серию «Автомобилиста»

До Казани уральцы не проигрывали в чемпионате 11 матчей подряд

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» прервал 11-матчевую победную серию «Автомобилиста» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина обыграла в Казани главного конкурента за второе место в Восточной конференции со счетом 4:1. Как казанцы продлили свою серию побед, а у тренера гостей Николая Заварухина возникли претензии к судьям — в материале «Реального времени».

Отбыли удаление — забили

После сверхрезультативного матча в Санкт-Петербурге, где «Ак Барс» восемь раз поразил ворота СКА, из них шесть шайб забил в первом периоде, в Казани зрители ожидали продолжения хоккейного пиршества. Тем более соперником был «Автомобилист», выбивший «барсов» из плей-офф в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина. Вряд ли сама команда выходила на лед с реваншистским настроением, но важность игры не вызывала сомнений. Соперники имели по 70 очков, так что победитель единолично забирал вторую строчку таблицы Восточной конференции.

Несмотря почти на троекратное преимущество гостей по броскам, «Ак Барс» оказался эффективнее «Автомобилиста» в первом периоде. Уральцы 14 раз тревожили вратаря казанцев Тимура Билялова и лишь однажды смогли поразить ворота. Да и то скорее по невнимательности голкипера и защитников, которые потеряли шайбу из виду после броска Стефана Да Косты.

Реальное время / realnoevremya.ru

А вот казанцы куда бережнее отнеслись к своим моментам. Из пяти бросков в створ точно в цель пришлись два выстрела. Причем оба — по одному и тому же сценарию.

На пятой минуте игры судьи зафиксировали нарушение правил у Егора Коршкова. Форвард «Ак Барса» отбыл удаление, и хозяева тут же отличились. Кирилл Семенов одним касанием принял шайбу, другим бросил с неудобной руки — прямо в верхний угол ворот Владимира Галкина, счет стал 1:0.

В другой раз удалился уже автор первого гола. Семенов штраф отбыл, вышел — «Ак Барс» забил. Правда, на этот раз в большинстве. Артем Галимов первым успел на добивание и удвоил преимущество — 2:0.

Впрочем, на перерыв команды отправились с минимальной разницей в счете. Да Коста бросил, Билялов шайбу не зафиксировал, а Брукс Мэйсек добил в ворота — 2:1.

Зашкаливающая эффективность «Ак Барса»

Не обошлось без удаления и при третьем голе «Ак Барса». Правда, на этот раз удалился только игрок «Автомобилиста». Да Коста отправился отбывать двухминутный штраф, а казанцы реализовали большинство. Семенов не глядя отдал пас на пятачок, где Дмитрий Яшкин одним касанием переправил шайбу в ворота — 3:1. Сумасшедшая эффективность хозяев продолжала взрывать мозг: семь бросков — три гола.

Вместе с этим «Ак Барс» выровнял рисунок игры. «Автомобилист» все чаще оказывался в своей зоне, опасность у ворот Билялова заметно снизилась. Очередной набег казанцев к чужим построениям закончился еще одним удалением в составе гостей. Две штрафные минуты пролетели без моментов, будто «барсы» взяли передышку перед финальным спуртом во втором периоде.

Навал казанцы, действительно, организовали. Барабанов и Галимов устроили круговерть у ворот Владимира Галкина, но увеличить разрыв в счете не получилось. «Автомобилист» продержался. В самой концовке периода защитник гостей Ник Меркли грязным приемом свалил Алексея Марченко. Игрок «Ак Барса» прямиком отправился в раздевалку, а уральцам судьи выписали пятиминутное удаление.

Судейский бенефис

Тренер гостей Николай Заварухин долго спорил с судьями по удалению Меркли, хотя, казалось бы, никаких претензий по грубой игре канадца быть не должно. Рулевой уральцев еще не знал, что впереди его команду ждет несколько судейских испытаний. Третий период можно смело считать бенефисом арбитров. При этом каких-то катастрофических ошибок с их стороны не случилось.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первые четыре минуты заключительного периода «Ак Барс» провел максимально инертно. Несмотря на численное преимущество, казанцы практически не создавали работы для Галкина. Активно включилась команда Гатиятулина только на последние 30 секунд — безрезультатно. Не успел «Автомобилист» отбиться от пятиминутного удаления, тут же судьи выдали двойной штраф Джэссе Блэкеру за удар клюшкой в лицо Яшкину. У капитана «Ак Барса» обнаружили кровь после инцидента, поэтому канадский хоккеист гостей отправился в штрафной бокс на четыре минуты.

Подопечные Заварухина выстояли, а Семенов даже сократил им время меньшинства, удалившись на исходе последней минуты штрафа Блэкера. Уже при игре 4 на 4 казанцы забили четвертый гол. Никита Дыняк ворвался в зону «Автомобилиста» и мощным броском вонзил шайбу в сетку ворот Галкина. Заварухин взял челлендж на видеопросмотр, который получился удачным. Длительный просмотр привел к отмене шайбы, счет снова стал 3:1.

В концовке «Ак Барс» все-таки добился своего. Семен Кошелев отправил шайбу в пустые ворота «Автомобилиста», установив окончательные 4:1 на табло «Татнефть Арены».

«Удаления на ровном месте»

Заварухин на послематчевой пресс-конференции высказался по теме удалений. Ожидаемого наезда на судей не случилось, тренер очень аккуратно прокомментировал поражение. И правда, «Автомобилисту» лучше разобраться со своими легионерами, дисциплина которых сильно подвела команду в Казани. И помешала продлить серию из 11 побед подряд в чемпионате.

— В меньшинстве невозможно обыграть «Ак Барс». Это, наверное, основное по игре. Неприятно, что победная серия прервалась в матче за четыре очка. На ровном месте заработали удаления, играли после этого полпериода в неравных составах. Могли сравнять, но Билялов потащил команду, — сказал Заварухин.

А вот «Ак Барс» на эмоциональном подъеме отправляется на мини-паузу, связанную с Матчем звезд КХЛ в Новосибирске. Следующий матч «барсы» сыграют 11 февраля в Казани с нижегородским «Торпедо». Хотя Гатиятулину вряд ли пришелся этот перерыв на руку. Команда набрала потрясающий ход, одержав пять побед к ряду и забросив 20 шайб в трех последних играх. Такой результат позволил «Ак Барсу» выйти на единоличное второе место на Востоке, опередив «Автомобилист».



— Мы завершили серию из четырех матчей через день, ребята — молодцы, провели много качественных отрезков, в том числе и в этой игре. В нужный момент хорошо себя проявили спецбригады. С «Автомобилистом» мы соседи по турнирной таблице, заостряли на этом внимание. После матча в Петербурге попросили ребят серьезно подготовиться, они это услышали, — сказал после игры Гатиятулин.

В оставшейся части регулярного чемпионата «барсам» предстоит улучшить свою позицию в таблице. Судя по всему, в плей-офф лучшей позицией будет именно первая строчка, которая позволит избежать попадания на старте Кубка Гагарина под омский «Авангард». Впрочем, до выбора соперника еще далеко, все может измениться по несколько раз.

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)



1:0 Семенов (Терехов, 08:05)

2:0 Галимов (Яшкин, Пустозеров, 17:48, 5х4)

2:1 Мэйсек (Да Коста, Голышев, 18:40)

3:1 Яшкин (Семенов, Галимов, 22:51, 5х4)

4:1 Кошелев (Билялов, Семенов, 59:19, ПВ)