В МЧС отметили рост числа погибших при пожарах детей

Фото: Динар Фатыхов

На расширенной коллегии МЧС России глава ведомства Александр Куренков сообщил о значительном увеличении числа погибших детей при пожарах в 2024 году. По словам министра, подавляющее большинство трагических случаев происходит в жилом секторе, пишет ТАСС.

— К сожалению, отмечается рост количества погибших детей. Подавляющая часть таких происшествий приходится на пожары в жилом секторе, — заявил Александр Куренков.

По данным статистики МЧС, всего с начала года в России зарегистрировано более 347 тысяч пожаров, унесших жизни более семи тысяч человек.

На коллегии также были озвучены данные по природным пожарам. В 2024 году их зафиксировано более десяти тысяч. Наибольший ущерб от стихии приходится на регионы Дальнего Востока: Якутию, Бурятию, Забайкалье, Хабаровский край и Амурскую область, где было сосредоточено 90% выгоревших площадей.

Рената Валеева