В МЧС отметили рост числа погибших при пожарах детей
На расширенной коллегии МЧС России глава ведомства Александр Куренков сообщил о значительном увеличении числа погибших детей при пожарах в 2024 году. По словам министра, подавляющее большинство трагических случаев происходит в жилом секторе, пишет ТАСС.
— К сожалению, отмечается рост количества погибших детей. Подавляющая часть таких происшествий приходится на пожары в жилом секторе, — заявил Александр Куренков.
По данным статистики МЧС, всего с начала года в России зарегистрировано более 347 тысяч пожаров, унесших жизни более семи тысяч человек.
На коллегии также были озвучены данные по природным пожарам. В 2024 году их зафиксировано более десяти тысяч. Наибольший ущерб от стихии приходится на регионы Дальнего Востока: Якутию, Бурятию, Забайкалье, Хабаровский край и Амурскую область, где было сосредоточено 90% выгоревших площадей.
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