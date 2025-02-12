Житель Казани предстанет перед судом за наркотики и экстремистские высказывания

Фото: Максим Платонов

Житель Казани стал фигурантом уголовного дела, обвиняясь в незаконном изготовлении наркотических средств и возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Татарстану.

По данным следствия, в 2022 году обвиняемый приобрел через интернет семена растения, содержащего наркотические вещества, и вырастил в своей квартире несколько кустов конопли. В результате он получил более 365 граммов наркотического вещества, которое использовал для личного потребления.

В то же время следствие установило, что он разместил в чате одного из мессенджеров комментарий, содержащий угрозы применения насилия в отношении определенной группы лиц.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева