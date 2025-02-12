Житель Казани предстанет перед судом за наркотики и экстремистские высказывания
Житель Казани стал фигурантом уголовного дела, обвиняясь в незаконном изготовлении наркотических средств и возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Татарстану.
По данным следствия, в 2022 году обвиняемый приобрел через интернет семена растения, содержащего наркотические вещества, и вырастил в своей квартире несколько кустов конопли. В результате он получил более 365 граммов наркотического вещества, которое использовал для личного потребления.
В то же время следствие установило, что он разместил в чате одного из мессенджеров комментарий, содержащий угрозы применения насилия в отношении определенной группы лиц.
На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
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