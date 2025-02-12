В Татарстане вынесли приговор по делу о расстреле охотника по ошибке

Фото: Динар Фатыхов

Всего полтора года ограничения свободы получил по приговору суда житель Менделеевского района, который во время охоты случайно застрелил человека. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности, — сообщили «Реальному времени» в Следкоме по Татарстану.

ЧП произошло 9 августа 2024 года.

Суд согласился с версией следствия о том, что в ту ночь в поле у села Камаево Менделеевского района несколько местных жителей, занимавшихся незаконной охотой, разделывали застреленного ими лося. И спрятались в кустах, услышав шум подъезжавшей машины, опасаясь, что на место едут сотрудники правоохранительных органов. Однако в той машине были другие охотники, у которых имелся тепловизор. С помощью этого прибора один из подъезжавший увидел, что за кустами имеется крупный объект, принял его за дичь и открыл стрельбу из карабина «Сайга». После двух выстрелов прятавшийся в кустах охотник скончался.