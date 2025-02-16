В Казани поезд наехал на двух детей — оба скончались от травм

Возбуждено уголовное дело

Фото: Максим Платонов

В Казани поезд наехал на двух детей, 10 и 11 лет. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

По предварительным данным, сегодня, около 18.00, вблизи станции Дербышки Горьковской железной дороги двое несовершеннолетних переходили железнодорожные пути в неположенном месте. От полученных в результате наезда травм оба скончались.

Уточняется, что машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако предотвратить наезд не удалось. Обстоятельства устанавливаются.



По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Расследование находится на контроле руководства следственного управления.

Елизавета Пуншева