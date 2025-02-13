Депутат: выбор Мюнхена для наезда на людей мог быть связан с конференцией по безопасности

Фото: Анастасия Фартыгина

Выбор Мюнхена в качестве места наезда автомобиля на протестующих, произошедшего ранее во время забастовки работников социальных учреждений, мог быть не случайным, а связанным с предстоящей конференцией по безопасности. Об этом заявил РИА «Новости» первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой.

— Внимание СМИ и служб безопасности приковано к предстоящей конференции по безопасности. Выбор Мюнхена, возможно, не случаен и имеет целью дестабилизировать обстановку, — подчеркнул депутат.

Напомним, в Мюнхене автомобиль Mini Cooper, проехав по тротуару, протаранил колонну протестующих, участвующих в забастовке, организованной профсоюзом Ver.di. Водитель был задержан. По предварительным данным, пострадали 28 человек.

Позже стало известно, что задержанным является 24-летний гражданин Афганистана, проживающий в Германии с декабря 2016 года, несмотря на отказ в предоставлении убежища, сообщает журнал Spiegel.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего. Мотивы преступных действий устанавливаются.

Рената Валеева