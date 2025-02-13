Казанца посадили на 6 лет за аферы с арендными авто на 64 млн рублей

Сегодня Вахитовский райсуд Казани отправил на 6 лет в колонию общего режима Аделя Хафизова. Он признан виновным в хищении 64,5 млн рублей у 15 организаций и частных лиц, сообщает прокуратура Татарстана.

Согласно приговору, с мая 2021 года по август 2022 года Хафизов арендовал 32 автомобиля, а затем перепродал их, завладев денежными средствами.

Вину в ходе следствия фигурант признал частично.