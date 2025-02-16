Антарктический комар, вредные трудоголики и таблетка от пьянства

Новости науки за неделю с 10 по 16 февраля

Фото: Реальное время

Как живет единственное антарктическое насекомое

Ученым известно только одно насекомое, которое обитает в Антарктиде — это бескрылый комар-звонец. Однако механизмы, благодаря которым столь беззащитному существу удается выживать в столь экстремальных условиях, до сих пор были неизвестны. Хотя исследователи были бы весьма не против о них узнать, ведь вдруг их можно использовать для криоконсервации?

Наконец, японские ученые из Университета Осака Метрополитен выяснили: секрет — в двухлетнем жизненном цикле комара с двумя периодами замирания на время неблагоприятных условий. По сути, он «оживает» только на теплые периоды, успевая за эти короткие дни развиться, быстро оставить потомство, после чего погибнуть.

Итак, юный комар развивается до определенного момента, и к своей первой зиме впадает в состояние покоя — то есть засыпает, как только наступают неблагоприятные условия. На второй год жизни, когда температура вновь поднимается, организм комара вновь становится активным, достигает финальной фазы развития. Еще через некоторое время впадает в новую спячку (она называется обязательная диапауза), из которой выходит уже взрослым. Проснувшись, комар живет несколько дней. За это время ухитряется найти себе пару и размножиться.

Такой хитроумный механизм с двумя зимовками и сочетанием состояния покоя и обязательной диапаузы известен только для комара–звонца. Ни для одного другого организма он пока еще не известен.

секрет — в двухлетнем жизненном цикле комара с двумя периодами замирания на время неблагоприятных условий. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Бизнесу вредят трудоголики

До сих пор многие владельцы и руководители бизнесов считают, что сотрудник-трудоголик — идеальная структурная единица в коллективе. Но оказалось, что не всё так просто: излишне ретивые работники вредят не только себе, но и компании, в которой работают.

Международная команда ученых из университетов Лейпцига, Астона, Глазго, Рима, Макмастера и Национального института страхования от несчастных случаев на производстве опубликовали любопытное исследование. В нем исследовали, как влияют сотрудники-трудоголики на результаты работы своей компании и в целом на общество. Оказалось, что такая стратегия отношения к работе не полезна, а, наоборот, вредна для окружающих.

Авторы опросили более полутора тысяч работников за три периода времени: 505 итальянцев, 1046 жителей Германии. Выяснилось, что трудоголики менее вовлечены в этические вопросы, им неважна моральная сторона бизнеса. Об этических проблемах на работе они стараются не говорить, склонны отступать от своих моральных норм, потому что сосредоточены только на выполнении задач и на собственных личных достижениях. И если они молчат в ответ на аморальные практики в компании и спокойно относятся к неэтичным проявлениям — это ухудшает этический климат в компании и вызывает системное разрушение моральных стандартов.

А это, в свою очередь, вредит самой устойчивости организации. Словом, если компания хочет жить долго и счастливо, ей нужно развивать не индивидуальную самоотдачу сверх нормы, а корпоративную культуру, снижающую давление.

Трудоголики склонны отступать от своих моральных норм, потому что сосредоточены только на выполнении задач и на собственных личных достижениях. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Малый ледниковый период в Трансильвании запоздал на два с половиной века

Климатические колебания прошлого ученые изучают по самым неожиданным источникам. Историческая климатология использует для этого старинные летописи и самые разнообразные документы. К примеру, в монастырских хрониках, как правило, содержатся сведения о климатических колебаниях, можно их найти в путевых заметках дипломатов, в календарях, дневниках и даже судебных актах. Но разыскивать такие данные — задача нелегкая, а уж сводить их в единые документы, выстраивать непрерывные климатические ряды — тем более.

Сейчас известно, что на XVI век, по всем данным, пришелся максимум похолодания, которое началось в XIV веке и продлилось до XIX. Этот период климатологи называют малым ледниковым. Зимы стали длиннее и холоднее, прохладное лето — сухим. Всё это со временем привело к голоду из-за плохого урожая, начались эпидемии.

В работу включились румынские климатологи: они изучили рукописные источники XVI века, чтобы попытаться найти сведения о климате и о том, как он влиял на экономику общества. Авторы исследовали территории современной Румынии, которые в XVI век принадлежали Валахии, Трансильвании и Молдавии. Трансильвания оказалась самым богатым на исторические документы княжеством. При изучении документов использовали нейросети для анализа информации. Оказалось, что в первой половине XVI века на этой территории чаще было жарко и сухо, люди голодали из-за высохшего урожая, а реки превращались в слабенькие ручейки. Климатологи сделали вывод, что на родине Дракулы малый ледниковый период начался с запозданием. Зато во второй половине века появились записи о суровых зимах, сильных дождях и наводнениях.

В монастырских хрониках, как правило, содержатся сведения о климатических колебаниях, можно их найти в путевых заметках дипломатов, в календарях, дневниках и даже судебных актах. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

ИИ-помощник мешает людям критически мыслить и творить

В Университете Карнеги-Меллона и в компании Microsoft исследовали, как влияет доверие к искусственному интеллекту на критическое мышление. Иными словами, не вредит ли способности соображать слишком частое обращение к искусственному разуму. Плохие новости: вредит.

319 людей, которые используют ИИ в рабочих задачах, попросили поделиться тремя реальными примерами этих процессов и объяснить, насколько критически они оценивали получившийся результат.

Закономерность обнаружена такая: чем сильнее человек доверяет ИИ, тем меньше “включает” собственное критическое мышление. Особенно если задача несложная, а риски от ее неверного выполнения небольшие. Люди практически перестали проверять результаты работы ИИ и анализировать их. А еще ИИ мешает творчеству. Потому что люди, которые используют его в своей работе, выдают более шаблонные результаты, чем те, кто использует собственный, а не искусственный, мозг.

Чем сильнее человек доверяет ИИ, тем меньше “включает” собственное критическое мышление. . сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Семаглутид уменьшает желание выпить?

Чудодейственные свойства семаглутида не ограничиваются только эффективностью в снижении веса. Оказалось, что его прием еще и снижает тягу к алкоголю.

Американские медики из Университета Северной Каролины провели рандомизированное двойное слепое исследование. 48 человек (71% из которых — женщиины) разделили на четыре группы. Первая группа принимала 0,25 мг семаглутида в неделю, вторая — 0,5 мг, третья — 1 мг, и четвертая принимала плацебо. Через 9 недель участникам эксперимента предложили выпить их любимый алкогольный напиток — в комфортном для них темпе. Выяснилось, что те, кто принимали семаглутид, выпили в среднем на 24 грамма чистого алкоголя меньше, чем принимавшие плацебо. 24 грамма алкоголя примерно соответствуют 0,6 литрам пива, 75 мл крепкого алкоголя или 250 мл вина.

Еще один любопытный эффект — пациенты, принимавшие семаглутид, стали меньше курить. Среднее количество выкуренных сигарет стало меньше с 14 до 8 в день.

Исследование планируется продолжить в более крупном масштабе. Ведь если всё подтвердится, то на основе препарата можно будет еще и с алкоголизмом бороться.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Напомним, изначально препарат разрабатывался для лечения сахарного диабета и ожирения. Но исследования постоянно добавляют какие-то новые свойства. Например, есть статистически достоверные данные о том, что семаглутид уменьшает риск сердечно-сосудистых осложнений и даже деменции. Впрочем, есть и исследования, показывающие рост риска депрессивного расстройства во время приема семаглутида.

