Вблизи побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9

Фото: Реальное время

Вблизи побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом «РИА Новости» сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

— Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано 16 февраля в 18.43 (10.43 мск). Его эпицентр располагался в Тихом океане в 186 километрах юго-восточнее необитаемого курильского острова Симушир, очаг находился на глубине 52 километров, — сказала она.

По ее словам, данные об ощутимости землетрясения в населенных пунктах Курильских островов не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

Это уже третье землетрясение у побережья Южных Курил в течение суток: первое произошло ночью, второе — днем и ощущалось силой три балла на острове Шикотан.

Елизавета Пуншева