За обман арестованного казанца осужден адвокат из Ростова-на-Дону

Фото: Ирина Плотникова

Накануне Ново-Савиновский райсуд Казани признал мошенником Андрея Тараненко из Ростовской области. Вину тот признал и полностью возместил ущерб в 825 тысяч рублей своему бывшему клиенту-казанцу, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

По приговору суда Тараненко назначено наказание в полтора года колонии общего режима. При этом под стражей он находится с ноября 2024-го.

Напомним, в 2021 году именно этот адвокат защищал казанца, арестованного по наркоделу в Ростове-на-Дону. По версии обвинения, тогда Тараненко обманом получил у клиента 825 тысяч рублей — якобы договорившись о передаче взятки за изменение меры пресечения, перевод на лечение в клинику ФСИН и некую оплату «услуг конвойной службы». По факту арестованный по делу о незаконном обороте наркотиков казанец на лечение не направлялся, а так и остался в СИЗО.

Приговор профессиональному защитнику еще может быть обжалован.