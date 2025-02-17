К «Восточной дуге» Казани: федеральные застройщики потянулись к Вознесенскому тракту

Краснодарский застройщик «Точно» решил строить ЖК «Кадерле» у Вознесенского тракта, но стартует с Васильево

Фото: Максим Платонов

C открытием автомобильного движения по Вознесенскому тракту территория «Восточной дуги» Казани стала привлекательной для многих инвесторов, в том числе застройщиков. Краснодарский девелопер ГК «Точно» разрабатывает вблизи трассы проект ЖК «Кадерле» (в переводе с татарского — «дорогой»), а тюменская компания «Энко» еще год назад приобрела участок возле Мамадышского тракта. Потенциальный объем жилой застройки может составить 2,3 млн кв. м. Но дорожники опасаются, что из-за нагрузки Вознесенский тракт рискует повторить печальную участь Мамадышского. Впрочем, проектная мощность «платного» дублера в 10 раз больше — 20 тысяч автомобилей в сутки, чего должно хватить для обслуживания новых микрорайонов.

«Точно» на 300 млрд рублей

Казань расширяет поле застройки федеральных застройщиков, отдавая им не «точечные» участки, а большие локации под комплексное развитие территорий (КРТ). С таким посылом на жилищный рынок Татарстана выходит краснодарский девелопер «Точно» Николая Амосова. ГК «Точно» приобрела большой надел земли вблизи Вознесенского тракта в Казани (точная площадь участка не называется), а также 88 га вдоль Волги в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в группе компаний. Общая стоимость приобретенных активов оценивается в сумму около 1 млрд рублей, исходя из того, что минимальная стоимость 1 га земли в Казани начинается от 200 млн рублей.

Договоренности о вхождении краснодарского застройщика в Татарстан были закреплены с руководством республики в конце января этого года. «Представил главе Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову и мэру Казани Ильсуру Раисовичу Метшину два наших масштабных проекта комплексного развития территории в Казани и Зеленодольске, — сообщил в своем телеграм-канале Николай Амосов. — Считаю, что реализация таких проектов может быть успешна только при общем взгляде на объект и четком взаимодействии власти и бизнеса. Уже проделано много работы, но впереди еще больше. Путь не простой, но интересный!» — поделился он.

предоставлено пресс-службой АИР

Предстоящие инвестиции застройщика в девелоперские проекты оцениваются в 300 млрд рублей, сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Она также подтвердила, что «участки под строительство находятся в собственности группы компаний», а теперь планируется привлечь банковское финансирование ДОМ.РФ.

ЖК «Кадерле» готовят к 2030 году

ГК «Точно» — один из крупных застройщиков юга России. За 12 лет с момента основания компания построила более 1 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Южном федеральном округе. В настоящее время возводит объекты в 1,5 млн кв. м в пяти городах Краснодарского края и Республики Крым. В прошлом году ввела около 230 тысяч кв. м жилья. Флагманский проект реализуется в Сочи, где жилье строят в рамках комплексного развития территории (КРТ). Общий портфель проектного финансирования и бридж-кредитов составляет 224 млрд рублей. К концу года, после запуска новых проектов и новых очередей, он может достичь 300 млрд рублей. Компания входит в топ-10 системообразующих предприятий РФ.

Где в Татарстане брошен «якорь» краснодарским девелопером, который привык строить жилье у побережья Черного моря? В Казани разрабатывается масштабный проект возле Вознесенского тракта под названием «Кадерле» (в переводе с татарского — «дорогой»), а в пригороде Казани, на территории Зеленодольского района — ЖК «Васильевский остров» у побережья Волги в поселке Васильево, рассказали представители застройщика.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Казанский проект будет гораздо больше по масштабам, более амбициозный, чем «Васильевский остров», но тут нужна поддержка федеральных, региональных и муниципальных властей, — заметила представитель ГК «Точно» в разговоре с «Реальным временем».

Параметры приобретенных в Казани земельных площадей она не стала раскрывать. Но уточнила, что речь идет о «больше чем 88 га в Васильево». Оба проекта будут реализованы по принципам комплексного развития территории (КРТ), добавила она.

— Татарстан — республика с большим потенциалом, а «Точно» — федеральный девелопер, которому интересно участвовать в развитии перспективных регионов, — дал комментарий сам Николай Амосов. — В целом реализация таких проектов может быть успешной только при общем взгляде и четком взаимодействии власти и бизнеса. В первую очередь это совместная работа по развитию инфраструктуры, поддержка в реализации инженерных и дорожных сетей.

Видимо, по этой причине проект казанского ЖК «Кадерле» находится на начальной стадии разработки. Архитектурно-градостроительный облик территорий в настоящее время проходит согласование в Управлении архитектуры Казани, и до подготовки полноценной концепции уйдет немало времени.

Восточный резерв

Торопиться особого смысла нет, так как прилегающие к тракту территории не готовы к «посадке» фундаментов, рассказали источники «Реального времени». Перспективные земли «Восточной дуги» не могут прямо сейчас распахиваться, так как не готова инженерная инфраструктура. Поэтому наиболее вероятный срок строительства — 2030 год, говорят собеседники издания.

«Восточная дуга» — это незастроенные просторы с оврагами, лесами, ручьями и редкими промышленными объектами. Генплан не закрепляет за этой территорией конкретные параметры и объемы застройки. При этом 10 000 га «Восточной дуги» оказались сосредоточены в руках одного лица, группы компаний ASG invest, писала урбанист Алена Кузнецова. По ее мнению, застройка вокруг Казани активно идет на западе, а на востоке отстает, хотя Казань хотела бы развиваться полицентрично.

«Восточная «дуга» — это незастроенные просторы с оврагами, лесами, ручьями и редкими промышленными объектами. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На территорию «Восточной дуги» вышел и тюменский застройщик «Энко», рассказал «Реальному времени» глава «НЛБ-Недвижимости» Андрей Савельев.

По его словам, застройщик приобрел участок на Оренбургском тракте вблизи ЖК «Солнечная долина» компании «Ак Барс Дом» и ЖК «Весна» от «Унистроя» вблизи Мамадышского тракта. «С открытием платного дублера Мамадышский тракт разгрузился, немало девелоперов хотят зайти, здесь и сети более-менее готовы», — рассказал Савельев.

Обширные территории между двумя магистралями и южнее Вознесенского тракта, такие как «Самосырово», «Тихая гавань» и «Новое Вознесение — 2», считаются перспективными в плане застройки и развития инфраструктуры. Расчетная численность населения только этих трех жилых массивов превысит 29 тысяч человек, что сопоставимо с населением «Салават купере».

«Нельзя превращать Вознесенский тракт в сплошную застройку»

Тем не менее споры вокруг целесообразности строительства жилых районов вокруг Вознесенского тракта не угасают. Немало тех, кто опасается «мертвой петли», когда обе дороги могут встать в пробках.

— Лично мое мнение — нельзя превращать Вознесенский тракт в сплошную застройку. Это вылетная трасса из Казани, — заявил «Реальному времени» глава АО «Татдортрансинвест» Айрат Гайфутдинов, компания выступает концессионером по строительству дороги.

По его словам, застройка должна вестись в рамках Генплана Казани, где предусмотрен проект 22. «В нем о глобальной застройке речи не идет. Институт пространственного планирования РТ сделал грамотный проект, там обозначены коридоры для осваивания земель. Если застроить Вознесенский тракт, тогда «платка» упрется в проспект Универсиады с громадными пробками, — уверен он. — Сейчас мы разгрузили более-менее пригородные поселки на восточном рубеже, а если построить массу новых ЖК, то его жители перегрузят эту трассу. Вознесенский тракт — это вылетная магистраль Казани, об этом нельзя забывать».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Между тем проектная мощность «платного» дублера в 10 раз больше Мамадышского тракта — 20 тысяч автомобилей в сутки. «Этого должно хватить для обслуживания новых микрорайонов», — считают источники, близкие к концессионеру проекта. На строительство потратили почти 40 млрд рублей.

У них, напротив, есть опасение, что платная трасса пустует. Январские замеры трафика показали, что в первый месяц по ней проехало 12 тысяч автомобилей. Власти исходят из окупаемости проекта в 10 лет и поддержания автомобильного трафика в 20 тысяч машин в сутки.



Девелопер с юга строит у воды

Краснодарская компания стартует в Татарстане с ЖК «Васильевский остров» в Васильево. Под застройку девелопер приобрел здесь участок в 88 га. Из них 30 га будут выделены под озеленение. В проекте предусмотрено собственное озеро с песчаным пляжем, фитнес-центр, детский сад, пешие и велодорожки, лыжная трасса. Он разместится на месте обанкроченного Васильевского стекольного завода, чье имущество продали с торгов за 172 млн рублей, сообщало ранее «Реальное время. Завод расположен в 40 км от Казани на левом берегу Волги.

предоставлено пресс-службой АИР

— Этот участок стоял на продаже четыре года, земля была невостребованной, — рассказал Андрей Савельев.

В настоящее время застройщик приступил к подготовке земельного участка под строительство. ГК «Точно» стала десятым по счету федеральным застройщиком, который проявил интерес к Казани, отметил Савельев. В столице республики уже работают «Эталон», ГК «ПИК», «Самолет», «Комосстрой», «Садовое кольцо» и другие компании.

— То, что Казань не пускает, — миф. Наоборот, Казань приглашает, чтобы больше инвестиций вкладывалось в столицу. И большинство федеральных застройщиков откликаются, чтобы диверсифицировать продажи жилья в регионах, — заключил эксперт.