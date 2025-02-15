Сегодня сайт ИА «Татар-информ» с 14 часов подвергается DDoS-атакам

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 15 февраля, сайт информационного агентства «Татар-информ» подвергается DDoS-атакам с 14 часов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

— Сайт «Татар-информ» с 14 часов подвергается DDoS-атакам. Сайт временно не работает. Мы сообщим, когда он восстановится, — заявили в информационном агентстве.

Напомним, за 2024 год в России произошло 1,8 млрд кибератак. В эту статистику не вошли инциденты DDoS-атаки, а также атак с использованием фишинговых сообщений.

Галия Гарифуллина