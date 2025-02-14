Четырнадцать лжемам и «свидетель»: в Казани отдали под суд обвиняемых в аферах с домашними родами

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Вахитовский райсуд Казани поступило дело о хищении 9,8 млн рублей по нацпроекту «Демография». По версии силовиков, именно эту сумму увели из бюджета путем незаконного получения материнского капитала за нерожденных младенцев.

На скамью подсудимых отправили юриста из Балашихи Арама Багияна и 14 дам, которые, по версии МВД и прокуратуры Татарстана, с сентября 2020-го по июль 2023 года фальсифицировали документы о родах на дому с целью получения пособий на фейковых малышей. При этом Багиян во всех случаях свидетельствовал, будто бы эти дети действительно появлялись на свет вне медицинских учреждений. Одну из ключевых ролей в организации преступной схемы следствие приписывает и Лане Козынбаевой, полагая, что именно она подыскивала фиктивных рожениц для оформления нужных документов, а также сама выступила в роли одной из подставных мам.

Багиян и Козынбаева находятся под стражей. У остальных 13 фигуранток более мягкая мера пресечения. В их числе — жительницы Зеленодольска, Казани и Набережных Челнов.

По делу арестовано имущество обвиняемых на 648 тысяч рублей, — уточнили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

По данным источников «Реального времени», реальный масштаб афер может быть в десятки раз больше — сотрудниками ГСУ МВД Татарстана выделены и направлены коллегам материалы по признакам преступлений в других регионах России.