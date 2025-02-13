В Казани пьяная девушка на Jac устроила погоню, пытаясь скрыться от ГАИ, и спровоцировала ДТП

Фото: Максим Платонов

Сегодня, около 04.08 утра, сотрудники Госавтоинспекции в Казани задержали 22-летнюю местную жительницу, устроившую погоню и ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе.

Патрульный экипаж обратил внимание на автомобиль Jac, вилявший из стороны в сторону на улице Ленинградской. Инспекторы потребовали остановить транспортное средство, однако водитель проигнорировал требование и начал скрываться на большой скорости.

Водитель, двигаясь по улице Ленинградской в направлении улицы Максимова, проехал несколько запрещающих сигналов светофора, нарушил требование знака «Въезд запрещен» и выехал на одностороннее движение во встречном направлении, создавая опасность для других участников дорожного движения.

На улице Максимова, не справившись с управлением из-за превышения скорости, водитель совершил наезд на припаркованный Nissan Juke и повредил металлический забор. После ДТП нарушительница попыталась скрыться пешком, однако была задержана сотрудниками ГАИ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В отношении задержанной составлены административные материалы по следующим статьям КоАП РФ:

ч. 1 ст. 12.8 (управление ТС водителем в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления);

ч. 1 ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора);

ч. 3 ст. 12.16 (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением);

ч. 2 ст. 12.25 (невыполнение требования об остановке);

ст. 12.33 (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений);

ч. 1 ст. 12.15 («Опасное вождение»).

Автомобиль нарушительницы эвакуирован на штрафстоянку.

Рената Валеева