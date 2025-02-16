В результате ДТП в Казани скончался ребенок — возбуждено уголовное дело
В Казани на Аметьевской магистрали произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.
По предварительным данным, водитель Chery наехал на припаркованный грузовой автомобиль. Погибли несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, еще один получил травмы.
Дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Ход предварительного расследования — на контроле надзорного ведомства.
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