В результате ДТП в Казани скончался ребенок — возбуждено уголовное дело

В Казани на Аметьевской магистрали произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

По предварительным данным, водитель Chery наехал на припаркованный грузовой автомобиль. Погибли несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, еще один получил травмы.

Дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Ход предварительного расследования — на контроле надзорного ведомства.