Новости происшествий

23:54 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В результате ДТП в Казани скончался ребенок — возбуждено уголовное дело

21:57, 16.02.2025

В Казани на Аметьевской магистрали произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

По предварительным данным, водитель Chery наехал на припаркованный грузовой автомобиль. Погибли несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, еще один получил травмы.

Дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Ход предварительного расследования — на контроле надзорного ведомства.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также