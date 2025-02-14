Пилот самолета, совершивший жесткую посадку в Бегишево, оштрафован на 50 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Тукаевский районный суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении командира воздушного судна, признав его виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Как установил суд, в июне 2024 года в аэропорту Бегишево пилот-инструктор самолета Diamond-42 во время учебно-тренировочного полета допустил ошибку при пилотировании. В результате невыпуска шасси воздушное судно совершило жесткую посадку, получив значительные повреждения. Ущерб, причиненный собственнику самолета, составил более 6,7 млн рублей.

— С учетом позиции государственного обвинителя Камской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, — сказано в сообщени.

Иск прокурора о взыскании с осужденного денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства.



Рената Валеева