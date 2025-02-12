Бездомная собака напала на ребенка в Менделеевском районе
Прокуратура Менделеевского района провела проверку по факту нападения бездомной собаки на шестилетнюю девочку. В результате инцидента ребенок получил укушенные раны, сообщили в пресс-службе.
- Установлено, что нападение произошло по вине ненадлежащего исполнения обязанностей исполкома района по контролю за численностью безнадзорных животных.
Прокурор Менделеевского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал муниципалитет выплатить пострадавшей девочке 50 тыс. рублей.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры до полного возмещения ущерба.
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