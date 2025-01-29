Рынок электромобилей в России сбавляет обороты

Рекордные продажи, рост утилизационного сбора и отмена некоторых льгот. Фото: Реальное время

Несмотря на рекордные продажи электрокаров в России, динамика этого рынка начала замедляться. На спрос оказывают давление подорожавшие кредиты, рост таможенных пошлин и утилизационного сбора. В Татарстане в прошлом году было продано почти 400 новых электромобилей, среди них с большим отрывом лидирует — Zeekr 001. Татарстанцы пока не спешат покупать электронные «Москвичи» и выбирают Zeekr, VW, BYD и Tesla. В республике очень ждут старта продаж электромобиля «Атом», который намечен на середину 2025 года. Что покупают россияне и как правительство поддерживает отечественные авто льготами — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Динамика продаж электрокаров начала снижаться

В 2024 году в России продали рекордное количество новых электромобилей — 17 805, или на 26,4% больше, чем в 2023 году (14 089 штук), согласно данным агентства «Автостат». При этом темпы роста заметно снизились. Для сравнения, в 2023 году продажи электромобилей выросли в 4,7 раза. Доля электрокаров в общем объеме реализации новых легковых машин снизилась с 1,3% до 1,1%.

Топ EV-брендов 2024 года

Место Бренд Количество проданных авто, штук 1 Zeekr 7623 2 «Москвич» 1796 3 Evolute 1226 4 Volkswagen 1012 5 Avatr 690

Данные «Автостата»

Рынок электрокаров, как и российский рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, захватили китайцы. Впрочем, это уже не чисто российская, а мировая тенденция. По итогам 2024 года китайский концерн BYD стал абсолютным чемпионом по продаже электромобилей. За весь прошлый год автогигант продал 4 272 145 авто на новой энергии.

В 2024 году в России продали рекордное количество новых электромобилей — 17 805, или на 26,4% больше, чем в 2023 году (14 089 штук). Максим Платонов / realnoevremya.ru

По прогнозам S&P Global Mobility, в этом году мировые продажи электрокаров вырастут на 30%. Несмотря на то что некоторые автопроизводители сокращают планы по электромобилям, рынок продолжит активно расти — в первую очередь за счет Индии. По мнению экспертов, в 2025 году суммарные продажи батарейных машин составят 15,1 млн единиц, или 16,7% мирового авторынка. В 2024 году было продано 11,6 млн авто (доля — 13,2%).

Между тем российскому рынку электрокаров прочат спад — кредиты стали дорогими, утильсбор вырос, а иностранные электромобили неожиданно еще и лишились части льгот. С 10 января бесплатный проезд по платным трассам доступен только для отечественных «электричек» — Evolute, «Москвичей» и «Амберавто».

В Татарстане продано почти 400 новых электромобилей

По данным «Автостат Инфо», за 2024 год в России было продано 18 217 новых электромобилей (чистые электромобили и BEV), что на 27% больше, чем было реализовано за 2023 год (14 378 единиц).

— За прошлый год в Татарстане рынок новых электрокаров составил 391 единицу, увеличившись на 6,5% к результату 2023 года (367 штук), — отметил генеральный директор «Автостат Инфо» Олег Юдаков. — На авторынке Татарстана так же, как и в России, лидером продаж среди новых электромобилей стал Zeekr 001. Продажи модели выросли почти на 30% (c 95 единиц в 2023-м до 123 — в 2024-м).

Второй результат показал Zeekr X — 46 машин против 9 единиц, проданных в 2023 году. Топ-5 самых востребованных электромобилей в Татарстане по итогам 2024 года дополнили VW ID4 — 24 проданных машины, BYD Song — 13 авто, а также Tesla 3 и Zeekr 007 — по 11 электромобилей на каждую модель.

По данным исполкома Казани на октябрь 2024 года, количество электромобилей в столице республики превысило 800 единиц, увеличившись за последние три года в пять раз. Всего в Татарстане зарегистрировано около тысячи электромобилей.

Всего в Татарстане зарегистрировано около тысячи электромобилей. Реальное время / realnoevremya.ru

Топ продаж новых электрокаров в Татарстане

Место Модель

Количество новых авто, штук 1 Zeekr 001 123 2 Zeekr X 46 3 VW ID4 24 4 BYD Song 13 5 Tesla 3, Zeekr 007 11

Данные «Автостат-Инфо»

Российский рейтинг самых продаваемых электромобилей по итогам года возглавил китайский Zeekr 001 — 5096 проданных машин, на 74% больше, чем было реализовано за 2023 год (2932 авто). Второй результат показал «Москвич 3Е» — 1805 ед, (+214%), третье место в годовом рейтинге занял Zeekr X (1422 шт., +191%). В российский топ-5 среди электрокаров по итогам 2024 года попали также Evolute I-Pro (780 авто, -45%) и Zeekr 009 (716 машин, +123%), отметил Олег Юдаков.



На рынке рост цен, таможенных платежей и утильсборов

Представитель АНО по развитию инфраструктуры для электромобилей «Рестарт», организатор фестиваля «Электромобильность» Рустем Галимзянов считает, что цифры продаж электромобилей говорят сами за себя. За 2024 год доля проданных чистых электромобилей составила 1%, а гибридов — 4%, притом что общая доля электромобилей относительно всего парка составляет менее 0,1%.

— Это очень высокие показатели продаж. Люди стали легче принимать решение по приобретению электро— или гибридных автомобилей, потому что зарядная инфраструктура серьезно улучшилась — это и вновь введенные станции Сетевой компании, и коммерческие операторы Punkt E, «РусГидро», а также меры по популяризации электротранспорта — ежегодно проводимые нами фестивали «Электромобильность», гонки на кубок «Рестарта», — говорит Рустем Галимзянов.

Практически все автопроизводители имеют в своей линейке электроавтомобили. По версии TOP GEAR, в списке самых ожидаемых авто 2025 года более половины — это «электрички».

На российском рынке наблюдается рост цен, таможенных платежей и утилизационных сборов, отмечает он. «К примеру, уже сегодня можно заказать обновленную Tesla Model Y за 45 тысяч долларов, но плюсом надо будет заплатить почти 1,8 млн рублей утилизационного сбора и таможенную пошлину, тогда как еще в прошлом году эти платежи были ничтожными», — приводит в пример он.

В российском рейтинге самых продаваемых электромобилей второе место занял «Москвич 3Е» — 1805 ед, (+214%). Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Разумеется, эти факты повлияют на спрос, — не исключает он. — Но несмотря ни на что, при общении с нашими партнерами, которые занимаются параллельным импортом, мы только от одного салона слышим цифры в 40 проданных автомобилей в месяц (это в основном гибридные Li)».

Есть и позитивные моменты — это производство или сборка российских электромобилей: калининградский Amber Auto и предстоящий старт продаж электрокара «Aтом» к декабрю 2025 года. «Вот его-то мы ждем больше всего. И если субсидии на его покупку сохранятся, то вполне можно будет ожидать рост покупательского спроса, потому что это будет современный и технологичный электромобиль», — считает Галимзянов.

«Атом» ждут к середине этого года

Запуск серийного производства электрокаров «Атом» запланирован на середину 2025 года. До этого времени команде предстоит пройти сертификацию, наладить послепродажное обслуживание и запустить ряд программных продуктов, которые повысят удобство и комфорт владения и использования электромобиля, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе АО «Кама» (создает бренд «Атом»).

«Безусловно, мы ожидаем, что рынок электромобилей продолжит расти. Есть все предпосылки к тому, чтобы электромобили в России стали так же популярны, как и во всем мире. Государственные программы по развитию зарядной инфраструктуры, поддержка государства, улучшенные условия покупки, увеличение осведомленности потребителей о преимуществах таких автомобилей и повышающийся год от года интерес к покупке электромобиля способствуют росту этого сегмента рынка», — отмечают в компании.

В 2024 году рынок электромобилей показал положительную динамику, несмотря на то, что большинство электромобилей поставляются по схеме параллельного импорта, а зарядная инфраструктура только начинает свое развитие, отметили в пресс-службе компании.

Запуск серийного производства электрокаров «Атом» запланирован на середину 2025 года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сегодня абсолютным лидером среди электромобилей является Zeekr 001, который занимает 20% от рынка новых электромобилей в России в 2024 году, а «Москвич 3е» показал в декабре прошлого года значительный рост продаж — было продано в три раза больше автомобилей этой модели, чем годом ранее, что показывает заинтересованность потребителей в локальных продуктах.



«Безусловно, дорогие кредиты оказывают негативное влияние не только на планы автопроизводителей, но и самих потребителей. Согласно статистике, больше половины новых автомобилей продаются в кредит даже при текущей ключевой ставке. При стабилизации экономической ситуации мы увидим даже более значительный рост рынка электромобилей, чем в 2024 году. Поддержка от государства и существующий интерес со стороны потребителей к автомобилям на электрической тяге сохраняются», — отмечает производитель автомобилей «Атом».



Высокий спрос на электромобили особенно заметен в крупных городах. Тенденция к переходу на автомобили на новой энергии сохраняется благодаря низкой стоимости владения — нулевому транспортному налогу, бесплатным муниципальным парковкам и низким расходам на техобслуживание, добавили в пресс-службе компании.

Пока мы находимся в начале пути

— Продажи электромобилей растут от года к году, рост может быть в разы, но они все еще составляют менее процента от общего объема продаж автомобилей в ТТС. В первую очередь, этот рост обусловлен расширением предложения: сегодня электрокары доступны в разных типах кузова, и в премиальном, и в бюджетном сегменте, — прокомментировал директор по продажам новых автомобилей Алексей Караулов. — Пока мы еще находимся в начале пути, но китайские производители сделали электромобили доступнее. На рынке появились модели с запасом хода более 1000 км.

Однако темпы роста мировых продаж электромобилей снижаются — с 33% в 2023 году до 21% в 2024 году. Некоторые европейские производители, которые планировали полностью перейти на производство электротранспорта, признали поспешность этих планов, отмечает он. «Все чаще говорят о перспективности гибридов. В ТТС продажи электричек и гибридов находятся на одном уровне. Лидером продаж является бренд Evolute. Другие модели, пользовавшиеся популярностью среди наших клиентов, — LiXiang L7, LiXiang L9, Voyah Free, ORA 03», — перечислил Караулов.

