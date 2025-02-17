Новости общества

08:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани столкновение грузовиков на Баки Урманче приостановило движение трамваев

08:05, 17.02.2025
В Казани столкновение грузовиков на Баки Урманче приостановило движение трамваев
Фото: предоставлено МУП «Метроэлектротранс»

На улице Баки Урманче произошло ДТП, в результате которого столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

  • После аварии машины были откинуты на трамвайные пути, что привело к временной приостановке движения трамвайных маршрутов №5а и 7.

Сотрудники ГАИ уже прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств аварии и организации дорожного движения. В связи с инцидентом пассажиров просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать задержек.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также