В Казани столкновение грузовиков на Баки Урманче приостановило движение трамваев
На улице Баки Урманче произошло ДТП, в результате которого столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.
- После аварии машины были откинуты на трамвайные пути, что привело к временной приостановке движения трамвайных маршрутов №5а и 7.
Сотрудники ГАИ уже прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств аварии и организации дорожного движения. В связи с инцидентом пассажиров просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать задержек.
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