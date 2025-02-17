В Казани столкновение грузовиков на Баки Урманче приостановило движение трамваев

На улице Баки Урманче произошло ДТП, в результате которого столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

После аварии машины были откинуты на трамвайные пути, что привело к временной приостановке движения трамвайных маршрутов №5а и 7.

Сотрудники ГАИ уже прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств аварии и организации дорожного движения. В связи с инцидентом пассажиров просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать задержек.



Анастасия Фартыгина