В 2024 году погибло рекордное количество журналистов по всему миру

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Комитет по защите журналистов (CPJ) сообщил, что в 2024 году было убито по меньшей мере 124 журналиста по всему миру, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Наибольшее число смертей, 85 человек, пришлось на палестино-израильский конфликт, передает «Российская газета».

По данным CPJ, базирующегося в Нью-Йорке, палестино-израильская война стала причиной гибели почти 70% журналистов. В результате ударов ЦАХАЛ погибли 85 представителей прессы. Судан, Пакистан, Гаити и Мексика также названы особенно опасными для работы СМИ.

Организация отмечает резкий рост числа погибших журналистов в последние годы: 102 человека в 2023 году и 69 в 2022 году. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2007 году, когда погибли 113 журналистов, почти половина из которых — во время войны в Ираке.



Рената Валеева