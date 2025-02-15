В Казани в ДТП на парковке около Центрального стадиона пострадали пять автомобилей — видео

Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции

Сегодня ориентировочно в час ночи автомобилист 2002 года рождения спровоцировал несколько наездов на автомобили на парковке около Центрального стадиона в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry, следуя по дороге со стороны Кремлевской набережной в направлении улицы Ташаяк, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на припаркованный ВАЗ 2114. Этот автомобиль в свою очередь врезался в Kia Ceed, а тот — в Lada Vesta. Последний въехал в автомобиль Chery Tiggo.

Водитель Toyota Camry получил травмы различной степени и был госпитализирован. Освидетельствования, проведенные сотрудниками Госавтоинспекции и медиками, не дали положительных результатов о состоянии опьянения казанца. Для более глубокого исследования будут проведены химико-токсикологические исследования (ХТИ).

Автоинспекторы вынесли в отношении нарушителя определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Напомним, вчера в Казани не имеющая водительских прав 19-летняя девушка, будучи за рулем Lada (ВАЗ) 2114, врезалась во встречный автомобиль «Киа К5». Водитель и четыре пассажира получили травмы различной степени и были госпитализированы. Сегодня стало известно, что 18-летняя девушка, сидевшая в салоне Lada, скончалась в больнице.

Галия Гарифуллина