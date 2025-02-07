В Татарстане разъяснили, в каких случаях могут изъять заброшенные дачи

Массовое изъятие и передачу неиспользуемых участков бойцам СВО опровергают

Фото: коллаж "Реального времени"

С 1 марта в России вступает в силу закон об изъятии неиспользуемых земель, чтобы вовлечь в оборот заброшенные угодья. На освоение участка дается три года, в противном случае его изымут по новой упрощенной процедуре. Но в Госдуме заверили — это не значит, что неухоженные дачи начнут массово передавать многодетным семьям или бойцам спецоперации, как поспешили сообщить некоторые СМИ. Для выделения земель участникам СВО в Татарстане подготовили отдельный закон, сейчас он на доработке. Как выяснило «Реальное время», предлагаемые 10 соток в документе урезали до классических 6 соток.

Осваивать землю во всех случаях без исключения

Россиян напугали сообщениями, что они могут потерять дачные участки или землю с домом в деревне, если не ухаживают за ними. «Заброшенные дачи передадут семьям бойцов СВО и многодетным», предупреждали некоторые издания, ссылаясь на новый закон.

«C 1 марта власти начнут изымать заброшенные участки уже без согласования с прокуратурой. Ранее неиспользуемый земельный участок, зачастую заросший сорняками и с развалюхой вместо дома, приходилось долго изымать через суд. Теперь процесс пойдет быстрее, достаточно доказать, что участок зарос сорняками, захламлен, не огорожен забором или не используется по назначению более трех лет», сообщали они.

Россиян напугали сообщениями, что они могут потерять дачные участки или землю с домом в деревне, если не ухаживают за ними. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Однако в Госдуме опровергли эту информацию, назвав ее фейком. На самом деле новый федеральный закон №307-ФЗ, который вносит поправки в Земельный кодекс РФ и в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества, расширяет права дачников, а не ущемляет их, уверяют депутаты. В Минземимущества Татарстана подтвердили информацию депутатов. Отвечая «Реальному времени», в ведомстве уточнили, в каких случаях заброшенный участок могут изъять и что изменится с 1 марта, когда документ вступит в силу.

— Данным законом уточняется обязанность правообладателей своевременно приступать к использованию земельных участков во всех без исключения случаях. Исключены слова «в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами», — пояснил первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев.

Три года — на освоение участка

Кроме того, Земельный кодекс дополнили новой статьей 851, которая регулирует вопросы освоения и использования земель. «Определено, что срок освоения земельного участка из состава земель населенных пунктов составляет три года, если иной срок не установлен проектом рекультивации земель», сообщил спикер. Таким образом, в течение трех лет с момента покупки земли собственник обязан приступить к освоению участка в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.

— Правительство России должно утвердить перечень мероприятий по освоению и признаки неиспользования земельных участков, — уточнил Артур Галиев, добавив, что проекты обоих постановлений сейчас проходят оценку регулирующего воздействия, — Предлагается отнести к мероприятиям по освоению земельных участков, в том числе их осушение, увлажнение, освобождение от сорной и иной растительности, отходов, предметов, препятствующих целевому использованию.

В течение трех лет с момента покупки земли собственник обязан приступить к освоению участка в соответствии с его целевым назначением. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Признаки неиспользования земель сформировали с учетом целевого назначения и вида разрешенного использования. Они различаются в зависимости от правового режима и частично от фактического состояния участка. Поэтому в МЗИО РТ обращаются к татарстанцам: «В целях защиты своих имущественных прав рекомендуем подтвердить свои права на недвижимость в Едином государственном реестре недвижимости».

В каких случаях заброшенный участок заберут

Пока проект постановления правительства РФ о признаках неиспользования земли проходит необходимые процедуры, рассмотрим, какие критерии он предлагает установить.

Заброшенный участок могут изъять, если его не осваивать три года. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В документе приведены семь пунктов, по которым инспекторы будут определять, как используется участок:

Если правовой режим участка предусматривает строительство и размещение объектов капитального строительства, то признаком неиспользования земли будет: 1) отсутствие в течение двух и более лет фундамента здания, строения, сооружения или подземных конструктивных элементов сооружения; 2) отсутствие регистрации построенного здания в течение пяти лет. Если на участке уже есть здания, строения, сооружения, то признаком неиспользования земли будет (за исключением аварийных и подлежащих сносу или реконструкции построек): 1) отсутствие хозяйственной деятельности в этих зданиях, строениях, сооружениях в течение пяти и более лет; 2) разрушение или повреждение конструктивных и иных элементов здания, строения, сооружения (в совокупности: разрушение крыши, стен, фундамента, отсутствие окон или стекол на окнах, отсутствие работоспособных сетей), при условии невыполнения работ по их устранению в течение пяти и более лет. Если правовой режим участка не предусматривает возможность строительства зданий, строений, сооружений и предусматривает возможность возведения некапитальных (за исключением огородных участков), то признаком неиспользования земли будет: 1) отсутствие деятельности в течение трех и более лет; 2) захламление на площади более, чем 50% участка предметами, не связанными с его использованием, или загрязнение отходами производства и потребления, либо наличие сорных растений высотой более 1 метра и древесно-кустарниковой растительности, при условии невыполнения работ по освобождению участка в течение одного года и более. Признаками неиспользования земли для ИЖС будут критерии, указанные в пункте 1 (для строений на участке). К признакам неиспользования садовых или приусадебных участков отнесут в совокупности: 1) критерии из подпункта 2 пункта 2, то есть если разрушается садовый дом и другие строения; 2) критерий, предусмотренный подпунктом 2 пункта 3, то есть если садовый участок захламлен, загрязнен отходами или зарос дикой растительностью; 3) если в течение трех и более лет подряд на садовом участке не выращивают сельскохозяйственные культуры, а на приусадебном — не производят сельхозпродукцию. Признаками неиспользования огородных участков будут в совокупности: 1) признак, предусмотренный подпунктом 2 пункта 3, то есть захламление, загрязнение и наличие сорняков; 2) если на участке в течение трех и более лет подряд не выращивают сельхозкультуры. Если на участке несколько зданий, строений, сооружений, то признаком неиспользования земли будут считать отсутствие хозяйственной деятельности в них и разрушение этих построек.

Если на участке несколько строений, то признаком неиспользования земли будут считать отсутствие хозяйственной деятельности в них. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Как бойцы СВО получат землю в Татарстане

В республике ждут еще одного закона — о выделении бесплатных земельных участков участникам спецоперации и их семьям. Предусмотреть такую льготу президент Владимир Путин поручил еще летом 2023 года. В прошлом году в Татарстане разработали соответствующий законопроект.

Документ предлагал выделять на безвозмездной основе 10—15 соток земли бойцам СВО и их семьям. Претендовать на участки могли три категории: участники спецоперации в статусе Героев России, награжденные орденами за заслуги бойцы СВО, а также семьи погибших в бою военнослужащих. К законопроекту поступили предложения и замечания, в конце года он ушел на доработку. Но сейчас текст уже скорректирован, сообщил «Реальному времени» автор инициативы, депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев. Причем на вопросы издания парламентарий отвечал, находясь в зоне спецоперации.

— На внесенный мной законопроект были замечания правового управления. Это не позволило рассмотреть законопроект в декабре прошлого года. Замечания были устранены, законопроект был доработан и сейчас находится на рассмотрении профильного комитета. В частности, в рамках устранения замечаний были скорректированы размеры земельных участков. Изначально предлагалось от 10 соток, после корректировки предусмотрен вариант от 6 соток, — рассказал Шарафиев.

По его словам, также были устранены замечания относительно различных формулировок, используемых в законопроекте. Что касается расширения круга получателей земель среди бойцов СВО, депутат ответил так:

«Я предполагаю, что сначала законопроект должен быть одобрен Государственным Советом РТ и стать законом». После этого мы сможем вносить в него изменения, в том числе касающиеся расширения категорий граждан, которые могли бы рассчитывать на получение земельных участков».

Изначально бойцам СВО в Татарстане хотели выделять от 10 соток, после корректировки проекта закона — от 6 соток. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Решаема, по его мнению, и проблема острого дефицита земель в крупных городах Татарстана.

— Для Казани и Набережных Челнов следует рассмотреть такие же механизмы предоставления земель, какие в конце прошлого года утверждены для многодетных семей, а именно предоставление земельных участков в соседних муниципальных районах. При этом нужно сразу предусмотреть затраты на строительство инфраструктурных и социальных объектов в таких поселениях, — подчеркнул Шарафиев.