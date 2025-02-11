Казанцы предстанут перед судом за организацию подпольных покерных клубов и вымогательство

Фото: Владимир Васильев

Трое жителей Казани предстанут перед судом по обвинению в незаконной организации азартных игр и вымогательстве. По версии следствия, с 2021 по 2023 год обвиняемые, действуя в составе группы, незаконно организовывали игры в покер на деньги в съемных помещениях Казани и близлежащих районах. Уголовное дело в отношении еще одного участника группы выделено в отдельное производство, пишет пресс-служба Следкома по Татарстану.

Следствие установило, что злоумышленники спаивали игроков, которые, теряя бдительность, засыпали. Наутро потерпевшим сообщали о взятых в долг и проигранных в покер фишках. Затем, угрожая применением насилия, обвиняемые требовали возврата вымышленного долга.

В ходе расследования установлены двое потерпевших, выплативших злоумышленникам более 7 млн рублей в качестве несуществующих долгов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Противоправная деятельность была пресечена в результате совместной операции сотрудников СУ СК России по Татарстану и регионального МВД.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В декабре 2024 года было возбуждено уголовное дело против мужчины, обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр.

Рената Валеева