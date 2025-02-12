Экс-директор «Ак Барса» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Максим Платонов

Бывший исполнительный директор казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Александр Корчагин стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в мошенничестве и растрате в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Татарстана.

— Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), — уточнил собеседник агентства.

По информации пресс-службы, 23 января Советский суд Казани первоначально избрал Корчагину меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако после рассмотрения жалобы адвоката Верховным судом Татарстана решение было изменено на домашний арест, который продлится до 9 марта.

Корчагин занимал должность исполнительного директора «Ак Барса» с 1997 по 2003 год.

Рената Валеева