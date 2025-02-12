В Казани возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке метро

По факту гибели рабочего АО «Казметрострой» на стройке станции метро в Казани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следствие установило, что сотрудники АО «Казметрострой» не соблюдали нормы по охране труда. Трагический инцидент произошел во время монтажных работ на станции метро «10-й микрорайон», где на рабочего упала бетонная плита.

Как сообщалось ранее, происшествие случилось на строительной площадке на улице Фучика. В прокуратуре подтвердили, что от полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время ведется расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и определения степени вины ответственных лиц.

Рената Валеева