В Казани возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке метро
По факту гибели рабочего АО «Казметрострой» на стройке станции метро в Казани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следствие установило, что сотрудники АО «Казметрострой» не соблюдали нормы по охране труда. Трагический инцидент произошел во время монтажных работ на станции метро «10-й микрорайон», где на рабочего упала бетонная плита.
Как сообщалось ранее, происшествие случилось на строительной площадке на улице Фучика. В прокуратуре подтвердили, что от полученных травм мужчина скончался на месте.
В настоящее время ведется расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и определения степени вины ответственных лиц.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.