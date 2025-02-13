Поиски тел экс-мэра Самары и его жены на мусорном полигоне завершились безрезультатно

Фото: Максим Платонов

Следственные работы по поиску тел бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены на мусорном полигоне в Самарской области завершились безрезультатно. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО «Экология».

— Работа Следственного комитета на полигоне завершилась, ничего обнаружено не было, — заявила представитель «Экологии». В течение недели была обследована площадь около 1 гектара с использованием специальной техники, отходы с участка тщательно проверили вручную.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Самары и его жена пропали без вести в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Внучка Тархова задержана и обвиняется в совершении двойного убийства. По версии следствия, она убила своих бабушку и дедушку из-за неприязненных отношений, а затем спрятала их тела, предварительно обработав квартиру щелочью. Следствие продолжается, обвиняемая отказалась давать показания.

СК также проверяет версию о возможной причастности к преступлению других лиц. Поиски тел на полигоне «Преображенка» велись с конца января.

Рената Валеева