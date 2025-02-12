Чистопольца едва не обманули мошенники, представившись сотрудниками пенсионного фонда

Фото: Динар Фатыхов

Житель Чистополя обратился в полицию, вовремя заподозрив мошенников, которые пытались похитить его сбережения под предлогом перерасчета пенсии. Злоумышленники претендовали на сумму в 2,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

56-летний мужчина рассказал следователям, что ему позвонил «сотрудник пенсионного фонда» и сообщил о выявленном неучтенном трудовом стаже, что давало право на перерасчет пенсии. Для удобства ему предложили записаться на прием к специалисту через электронную очередь, попросив продиктовать код из СМС-сообщения, якобы для подтверждения записи. Код действительно пришел, но не от пенсионного фонда, а с портала «Госуслуги».

Вскоре после этого ему позвонил «специалист портала «Госуслуги» и сообщил о взломе личного кабинета и попытках мошенников оформить на него кредиты. Для «обеспечения безопасности» сбережений ему предложили снять все деньги со счетов и перевести на «резервную ячейку».

Мужчина, забеспокоившись о своих накоплениях, чуть было не выполнил указания мошенников, но вовремя засомневался, заблокировал свои счета и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 272 ч.1, ст. 30.3, ст. 159 ч. 4 УК РФ. Полиция проводит расследование.

Рената Валеева