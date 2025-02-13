Писатель Салман Рушди дал показания в суде по делу о нападении

Процесс против обвиняемого, 27-летнего Хади Матара, начался 10 февраля в суде округа Чаутоква, штат Нью-Йорк

Салман Рушди дал показания в суде по делу о нападении, которое произошло в августе 2022 года. Процесс против обвиняемого, 27-летнего Хади Матара, начался 10 февраля в суде округа Чаутоква, штат Нью-Йорк.

Нападение произошло за несколько минут до выступления писателя в образовательном центре. Рушди готовился выйти к аудитории, когда человек в темной одежде и маске бросился на сцену и нанес ему 15 ударов ножом. Писатель получил ранения в шею, грудь, торс, бедро и правый глаз. После атаки он потерял зрение на этот глаз. Врачи зафиксировали повреждение зрительного нерва, что сделало восстановление невозможным.

На суде Рушди рассказал, что сначала подумал, что его бьют кулаками. Затем он увидел кровь и понял, что это нож. Нападавший действовал быстро, удары продолжались, пока его не оттащили. По словам писателя, он испытал сильную боль и шок. «Я ясно понял, что умираю», — сказал он присяжным.

После нападения Рушди провел 17 дней в больнице города Эри, затем месяц в реабилитационном центре в Нью-Йорке. Он отметил, что до сих пор не восстановился полностью. Один из шрамов на губе мешает ему говорить. На суде писатель снял очки и показал, как выглядит его правый глаз.

Жена писателя, которая находилась в зале суда, не могла сдержать слез. Обвиняемый избегал зрительного контакта с Рушди и не проявлял эмоций. Он отказался признать вину.

Матара обвиняют в нападении на Рушди и Ральфа Генри Риза, который находился рядом с писателем и пытался ему помочь. Помимо этого, Матара подозревают в поддержке террористической организации. Отдельный процесс по этому делу может привести к пожизненному заключению.

Согласно версии следствия, Матар атаковал Рушди в соответствии с фетвой, изданной в 1989 году иранским аятоллой Рухоллой Хомейни. Фетва призывала к убийству писателя за его роман «Сатанинские стихи», который вызвал протесты в мусульманском мире. В 2006 году фетву поддержала организация, связанная с Ираном. Награда за исполнение приговора к 2022 году достигла 4 млн долларов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Матар родился в США в семье выходцев из Ливана. Его мать осудила нападение. Она рассказала, что сын стал замкнутым после поездки на Ближний Восток в 2018 году. Он начал интересоваться радикальными идеями, но мало общался с семьей. В последние месяцы перед атакой он посещал занятия по боксу, но не добился успехов. По словам очевидцев, он был необщительным.

Судебный процесс продлится около двух недель. В первый день заседаний прокуроры не упомянули фетву, сосредоточившись на самом нападении. Они уверены, что смогут добиться обвинительного приговора без ссылки на религиозные мотивы.

Весной 2024 года Салман Рушди выпустил книгу «Нож», посвященную пережитому нападению. В ней он размышляет, что мог бы сказать нападавшему. В заключение писатель отмечает: «Наши жизни соприкоснулись на мгновение, а затем разошлись. Моя с того дня улучшилась, а твоя ухудшилась. Ты сделал плохую ставку и проиграл».

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Екатерина Петрова