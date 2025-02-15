СК России возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на сотрудников Первого канала

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса после атаки ВСУ на сотрудников Первого канала в Курской области. Пресс-служба ведомства сообщила об этом в своем телеграм-канале.

Вооруженные формирования Украины обвиняются в совершении террористического акта и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов.



В свою очередь МИД России потребовал осуждения атаки от профильных чиновников ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН.

— Требуем от профильных международных организаций, в первую очередь от Гендиректора ЮНЕСКО О. Азуле, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Я. Броту, Верховного комиссара ООН по правам человека Ф. Тюрка, а также от других наднациональных правозащитных структур незамедлительно отреагировать на очередное гнусное преступление киевского режима и решительно его осудить, — написала в телеграм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.



Напомним, вчера украинские войска нанесли удар по съемочной группе Первого канала в селе Черкасская Конопелька Курской области. Ранения получил оператор Юрий Шолмов. Пострадавший был срочно доставлен в Курскую областную больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Галия Гарифуллина