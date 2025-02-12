В смертельном ДТП в Кукморском районе погиб водитель УАЗа
Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло в Кукморском районе Татарстана. В результате столкновения грузового автомобиля Scania и УАЗа погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ республики.
- По предварительным данным, водитель грузовика Scania 1966 года рождения выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем УАЗ.
В результате аварии 64-летний водитель УАЗа скончался на месте происшествия. Пассажир УАЗа был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
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