В смертельном ДТП в Кукморском районе погиб водитель УАЗа

Фото: Максим Платонов

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло в Кукморском районе Татарстана. В результате столкновения грузового автомобиля Scania и УАЗа погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ республики.

По предварительным данным, водитель грузовика Scania 1966 года рождения выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем УАЗ.

В результате аварии 64-летний водитель УАЗа скончался на месте происшествия. Пассажир УАЗа был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Рената Валеева