В ДТП в Апастовском районе Татарстана погиб волитель Ravon
Сегодня, 15 февраля, в Апастовском районе Татарстана в смертельном ДТП столкнулись Ravon и Renault. Водитель первого автомобиля скончался на месте, сообщили в Госавтоинспекции МВД по Татарстану.
По предварительным данным, столкновение произошло из-за выезда автомобиля Ravon на встречную полосу. Пассажир получил травмы.
Сейчас на месте аварии работают автоинспекторы. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, вчера в Казани не имеющая водительских прав 19-летняя девушка, будучи за рулем Lada (ВАЗ) 2114, врезалась во встречный автомобиль «Киа К5». Водитель и четыре пассажира получили травмы различной степени и были госпитализированы. Сегодня стало известно, что 18-летняя девушка, сидевшая в салоне Lada, скончалась в больнице.
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