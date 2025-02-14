Мусин участвовать не желает: суд Татарстана рассмотрит жалобы на новый приговор экс-главе «Татфондбанка»

Фото: Вильдан Насыров

Сегодня в Верховном суде РТ стартует апелляционный процесс по делу Роберта Мусина. Его последний приговор оспаривают и сторона обвинения, и потерпевшие, и сам бывший предправления «Татфондбанка» со своим адвокатом. При этом сам осужденный в процессе участвовать не намерен, — передает с места журналист «Реального времени».

Напомним, в ноябре 2024 года Роберт Мусин получил статус дважды осужденного — Вахитовский райсуд Казани признал его виновным в злоупотреблении полномочиями, увеличив срок посадки банкира до 12 лет и 6 месяцев, с учетом неотбытого наказания по первому делу. При этом суд сократил размер ущерба с 26,7 до 8,7 млрд рублей.

В силу этот приговор не вступил — прокуратура и АСВ не согласились со столь значительной уценкой ущерба. Сам Мусин ранее заявлял, что признает незаконность своих действий в части причинения имущественного вреда на 4 млрд рублей, но при этом настаивает — за злоупотребления полномочиями, которые повлекли банкротство ТФБ, он уже осужден, и повторно вменять те же действия, пусть и по другим сделкам, незаконно.

В январе от осужденного поступило заявление в суд об освобождении от наказания в связи с тяжелым заболеванием, однако суд отказался рассматривать этот вопрос до вступления приговора в силу.

Обжаловать данный отказ защита не стала. Однако апелляционный процесс по жалобам и представлению на приговор Роберт Мусин попросил провести без его участия.

P.S.: Сегодняшнее заседание в апелляции отложили почти на месяц по ходатайству прокуратуры. Представитель надзорного ведомства попросила время для более тщательного изучения апелляционных жалоб.