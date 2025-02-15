На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения магнитудой 6,4 балла

На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения магнитудой 6,4 балла. Толчки ощущались во всех районах и ближайших регионах, сообщил глава республики Андрей Турчак.

— Ввел в республике режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 км от села Бельтир. Пострадавших нет. В Кош-Агачском и Улаганском районах сегодня отменены занятия в школах и массовые мероприятия, — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Турчака, в четырех селах Кош-Агачского района республики возможны проблемы с водоснабжением. Специалисты обследуют состояние социально значимых объектов. В ряде районов обнаружены повреждения, которые предварительно оцениваются как незначительные.

По информации ГУ МЧС по Алтаю, землетрясение зарегистрировали в 08:48 по местному времени на 1,3 км юго-восточнее населенного пункта Бельтир.

— Предварительная интенсивность составила 4-5 балов, выявлены незначительные повреждения штукатурки в средней общеобразовательной школе села Купчегень в Онгудайском районе. В результате сейсмического события произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач, — говорится в сообщении.

Напомним, в январе в Сочи было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9. Интенсивность составила три балла, а очаг располагался на глубине пяти километров. Погибших и пострадавших не было.

Галия Гарифуллина