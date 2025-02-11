Сергей Рыжиков: «В «Рубине» был коллектив единомышленников, о котором приятно вспоминать»

Голкипер казанского футбольного клуба вспоминает подробности знаменитой победы над «Барселоной»

Фото: Динар Фатыхов

В конце нулевых казанский футбольный клуб «Рубин» выиграл два чемпионата России подряд при двух различных стратегиях. Команда сделала ставку на оборону в первом чемпионстве и на атакующий, результативный футбол — во втором. Первый номер того состава казанцев — Сергей Рыжиков вспоминает о победах 15-летней давности во второй части интервью «Реальному времени».

«Нужно было добавить к мастерству наших игроков тот чемпионский характер»

— Позвольте продолжить, Сергей, и снова в стихах.

«Рубин» же новой серией победной

от конкурентов убежать решил.

«Зенит» в Европе лучший! Здесь же, бедный,

перед Бухаровым колени преклонил.

— Вы про тот матч, когда «Зенит» приехал в Казань в статусе обладателя Лиги Европы, а затем победил еще и в Суперкубке, одолев «Манчестер Юнайтед». Отличная традиция, кстати, проигрывая «Рубину», завоевывать еврокубки. Кажется, тогда у нас был полный стадион, но, в отличие от матча со «Спартаком» в такой же атмосфере, тогда нас уже было тяжело остановить. Кто-то мне возразит, что говорить легко, зная итоговый результат, но мы к этому моменту уже знали себе цену, помнили о гостевой победе, и это все придавало уверенности.



Мы знали себе цену, помнили о гостевой победе, и это все придавало уверенности. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Победа в Томске, выигрыш «Амкара».

Виктория над «Химками» — 2:0

Двум «Спартакам» мы уступали, но «подарок»

вернули мы. Не должен был король

текущего российского сезона

кому-либо в дуэлях уступать.

Мы — Цезари футбольного газона!

Нам пятьдесят! Чемпионат на «пять»

мы начали. На «пять» же и закончим.

Футбольный покорив в России трон.

А остальным — Перми, столице, прочим…

Дележ оставим бронзы с серебром.

— Если честно, я не помню побед над «Томью» (2:1 в гостях), «Химками» (2:0), «Амкаром» (2:1 в гостях), когда мы сильнее были на один мяч, побеждая 1:0, 2:1. Они были не самыми зрелищными. Но нам ни в коем случае нельзя было терять очки с такими боевитыми командами, и нам нужно было, в свою очередь, добавить к мастерству наших игроков тот чемпионский характер, который у нас вырабатывался по ходу сезона.

«Рубин» в том сезоне мог победить на характере. А мог и засушить игру»

— Вы победу над «Амкаром» не запомнили? Когда пришлось отыгрываться в поединке с одним из главных преследователей, финалистом Кубка страны того сезона. Нам снова пробивали пенальти. Всего в чемпионском сезоне в ворота «Рубина» пробивали шесть пенальти, плюс перебивали его в Химках, мы же, в свою очередь, исполнили один удар с 11-метровой точки. Это комментарий к мнению тех, кто заявлял, что «Рубин» купил чемпионство в год своего 50-летия.

— Я не знал об этой статистике, но скажу, что «Рубин» в том сезоне мог победить на характере, переломив ход поединка, как это было в Перми, про которую вы вспоминали. А мог и засушить игру, как в домашнем матче с «Динамо», когда Сергей Ребров забил в начале, и мы довели ту сложную игру до минимальной победы. То, что «Рубин» мог победить таким образом, забивая один, и отстаивая свои ворота, это была фирменная фишка нашего чемпионства 2008 года. Всем, кто хотел увидеть фееричный футбол в исполнении нашей команды, рекомендую дождаться следующего года там было чемпионство совсем по другому сценарию

Всем, кто хотел увидеть фееричный футбол в исполнении нашей команды, рекомендую дождаться следующего года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оглядываясь на 17 лет назад, скажу, что скорее гостевая победа над «Спартаком» 1:0 и укрепила нас в мысли, что чемпионские медали близко, мы почувствовали запах итоговой победы.



— В Москве мы побеждали во всех матчах,

как будто данью обложили МКАД.

И в этом не одна только удача.

А мастерство и мужество ребят.

Семак! Бухаров! Рыжиков! Шаронов!

Квирквелия, Милошевич и Ко.

Курбан Бекиич, тренер чемпионов!!!

Позвольте всем поднять бокал «Мадам Клико»!

Ансальди! Салуквадзе и Рязанцев!

Нобоа, Томас и Карадениз!

Сибайа!... Вы кумиры для казанцев!

И это будет тост второй! На бис!

— Классно, я, благодаря этим потрясающим строкам, вспомнил тех, кого не назвал ранее. Макбета Сибайю, Кристиана Нобоа, Кристиана Ансальди... Кобенко Андрюха, Виталий Калешин, у вас есть стихи о них? Спасибо, что напомнили, очень приятно стало на душе! Но я еще хотел бы добавить к этим фамилиям нашего президента Александра Петровича Гусева, административный и тренерский штабы, которые я неоднократно отмечал, докторов, поваров, всех сотрудников нашей базы, все были в числе наших болельщиков и одновременно создавали команду чемпионов, потому что каждый вложил частичку своего труда и души в общий успех. Руководству города, республики, всем хочется высказать огромное спасибо за это чудесное время.

После Лиги чемпионов, Казань принимала матчи Лиги Европы. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Мы в следующем сезоне, надеюсь, порадовали всех искрометной игрой»

— А третий тост? За Ловчева, пожалуй…

За тех, кто в нас не верил никогда.

«Неверующих фом» было немало.

Не верьте в нас и дальше, господа.

Не радуйтесь успехам нашим в прессе.

Не посылайте добрых телеграмм.

И каждый будет пусть на своем месте.

Мы — наверху! А вы? Вы «где-то там…»

Не верьте дальше…и воздастся вам.

Мы побеждаем в этом «чемпьонате»!!!

Шампанское готовьте и цветы.

Жену целуйте, тещу обнимайте,

«Рубин» сегодня станет золотым!!!

— За три тура до конца мы оформили чемпионство, к сожалению, немного смазав концовку. Но надо понимать наше состояние, мы уже были выжаты и физически и эмоционально. В том числе дома уступили, хотя болельщики ждали от нас побед и в игре с «Локомотивом» и еще с кем, не помню..

— Вот она разница между профессиональными футболистом и журналистом. Вы забыли, что уступили «Тереку», который тренировал Вячеслав Грозный, который, спустя 556 лет, как Иван Грозный ранее, отличился в нашем городе.

— Точно, и «Терек» с Грозным взял Казань. Потом еще ЦСКА уступили в Москве, хотя первый тайм держались на ноль-ноль, но, повторюсь, что мы отдали все силы за эти полгода, и нас просто не хватило на финишный отрезок.

— По окончании сезона ни одного казанца не было в семерке бомбардиров. Мы одержали 18 побед с разницей мячей всего плюс 18, забив 44 и пропустив 26 голов.

— Все просто. Бетонная защита, что позволяло отстоять ворота, плюс мастерство игроков, чтобы забить гол, использовав минимальный шанс, плюс характер, чтобы отстоять полученное преимущество. Мы же в следующем сезоне, надеюсь, порадовали всех искрометной игрой. Какая там статистика?



Концентрация — один из козырей вратаря. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Первая мысль: Саша, зачем так рано злить испанцев?»

— Десять разгромов, разница мячей 62:21, Бухаров и Домингес разделили первенство в гонке бомбардиров, забив по 16 мячей. В итоге команда один чемпионат выиграла классной защитой, а другой великолепным нападением, использовав два разных сценария для достижения успеха.

— Во втором сезоне к чемпионскому составу присоединился Чори Домингес, и немалая заслуга его в том, что команда заиграла совсем в другой футбол, который так нравится зрителям. Но мы пропустили даже меньше, чем в предыдущем сезоне, поскольку защиту укрепил Цезарь Навас. Как у вас сказано: «Мы Цезари футбольного сезона». Вот с их приходом мы ими и стали, хотя в этот раз не было победных серий, как в 2008-м, когда семь побед в начале чемпионата, затем шесть побед на старте второго круга, заминка, и еще четыре победы. Но в 2009 году мы стали чемпионами зрелищного футбола.

— Когда Казань в 2003 году вышла в Премьер-лигу, кто-то нарисовал плакат «Рубин» — «Барселона» — 3:0. Вместе это реально!» Я же, в свою очередь, посвятил этому событию вторые стихи.

Мы в этот день все позабыли о «Зените» с ЦСКА.

Нас поджидал великолепный, но опасный «Ноу Камп».

Едва в игру еще вступили, и вот уже счет ноль-один.

Рязанцев выстрелил, и Вальдес мяч глазами проводил.

— Я был немного в шоке, когда Саша решился ударить с такого расстояния, не меньше, наверное, чем и Вальдес, которому затем пришлось вынимать мяч из ворот. Мяч очень хорошо лег на ногу Рязанцеву и залетел в девятку. Первая мысль: Саша, зачем так рано злить испанцев? Там же на старте был опасный момент у наших ворот, и тут последовал наш гол. Надо было еще сильнее концентрироваться, хотя куда уж дальше.



В конце карьеры Рыжиков отрастил бородку. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Про разговоры о пиджаке, вспомнилось, что, якобы, Бердыев надевал под него термобелье. Нет»

— Голкипер в шоке, он не ведает: Что делать? Как же так?

Какой «Рубин»? Какой Рязанцев? И почем этот пиджак? (Рыжиков смеется на середине куплета).

Вопрос последний адресован был Бердыеву, а он...

Молил ребят! Молил Аллаха! Дюамеля… Стадион…

— Про разговоры об этом пиджаке, вспомнилось, что якобы Бердыев надевал под него термобелье. Нет, Курбан Бекиевич в любую погоду оставался верен себе: рубашка, пиджак, иначе какой смысл в этой традиции. Сам пиджак Бердыева тоже можно считать полноценным членом нашей чемпионской команды. Правда, в Барселоне Курбан Бекиевич был, если я не ошибаюсь, в клубном костюме.

— Уж полночь близится и всем уже давно пора бы спать.

Иньеста, Хави, Ибрагимович нас стали прессовать.

Яя Туре закрыл весь центр, обозлился Абидаль.

Мы провели на ноль полматча, но потом пришла беда.

Великий Ибра ест свой хлеб не зря. Он счет в игре сравнял.

Ну что ж, одно очко неплохо, — думал я, когда ж финал?

Сходил на кухню, приготовил для покоя валидол.

А тут Домингес…Контратака… Гекденизу паси…ГОЛ!

— Гол Златана Ибрагимовича последовал сразу, после нашего выхода во второй тайм. Если честно, гол не напугал, скорее насторожил. Ждали, что они попрут, значит, нам необходимо было взять паузу, зацепиться за мяч, играть компактно, дисциплинированно. Но Барса не особо-то и давила, пока Домингес с Караденизом не организовали потрясающую контратаку, которая завершилась голом Гекдениза.

— Потом за нас была удача, перекладиной звеня.

Когда Туре ударил в штангу, сердце встало у меня.

Когда же свистнет, наконец-то, этот лысый Дюамель?

И вот он свистнул и для нас стал красивей, чем модель.

— Если честно, вообще не помню уровень судейства в этой игре. Арбитр должен быть незаметным, видимо, французу удалось это сделать, а если «Рубин» выиграл, значит, вообще, классный судья. Перекладину и штангу помню, удача в тот испанский вечер явно была на нашей стороне. Но мы еще отдали все силы, физические, психологические, когда вернулись в раздевалку, там была полнейшая тишина. Курбан Бердыев зашел к нам удивился — чего молчите, вы же Барсу обыграли. А у нас нет сил радоваться, все эмоции оставили на газоне.

Без комментариев... Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Рома Шаронов начал кричать, чтобы я упал, потянул время, обнимая мяч»

— Про штанги и перекладины, как и про пиджак Бердыева. С 1991 года на официальных матчах пробиваю двумя руками по перекладинам и штангам, да еще с определенного года не бреюсь перед играми.

— Знаете, у меня все точно также. Слева ударишь по штанге, затем переставным шагом пробежишь, ударишь по правой, подпрыгнешь, и по перекладине стукнешь, чтобы помогали, не давали мячу в ворота отскочить. И бритье, да, тоже входит в часть моего ритуала подготовки к играм, что сравнимо с суевериями хоккеистов из НХЛ и КХЛ. У меня, как, у по футбольному суеверного человека, вообще нормальное отношение к любым традициям.

Подходя к завершению нашего интервью, у нас, конечно, были и затем достижения, и бронза в чемпионате страны, и выигрыш Кубка, двух Суперкубков и очень успешный сезон в Лиге Европы, когда мы дошли до четвертьфинала, одолев «Атлетико», поборовшись с будущим обладателем трофея «Челси».

У меня, как, у по футбольному суеверного человека, вообще нормальное отношение к любым традициям. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В том самом еврокубковом сезоне мы обыграли еще и «Леванте», в матче, который проходил в Москве. И там был эпизод, когда при счете 1:0 вы поймали мяч, и сразу же выбросили его в район центра поля на Владимира Дядюна, который установил окончательный победный счет 2:0.

— Знаете, я помню тот момент, еще и потому, что у центрального защитника испанцев начало сводить ноги еще в начале первого дополнительного тайма. А именно он сторожил в районе центра поля Дядюна, и я подумал, что надо удобно отдать Володе, и он убежит на свежих ногах, поскольку его только-только выпустили на замену. На интуиции я это сделал, хотя Шаронов начал кричать, чтобы я потянул время, упал, обнимая мяч. Но получилось все просто великолепно, Вова проткнул мяч, вышел один на один, забил, а Рома Шаронов затем радовался вместе со мной.



— Мы победили «Барселону», и замолк их стадион.

Их Гвардиола опечален, наш Бердыев окрылен.

Мы долго будем вспоминать большой победы яркий миг.

Мы победили! Мы добились! Мы смогли! Без булдырдык!

— Так вот я закончу свою мысль о былых победах. В памяти сохранилось еще и то, что в Казани был создан коллектив единомышленников, о котором приятно вспоминать. Лишних людей в окружении просто не было, все стремились к единой цели — к победам. И остается пожелать новому поколению игроков «Рубина» словами из песни: «Дай Бог, вам лучше нашего сыграть».

